4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Causa ANDIS: rechazan el pedido de nulidad de Diego Spagnuolo

El juez Sebastián Casanello no dio lugar al pedido de la defensa en la que se intentaba declarar nula la causa. El argumento era la falsedad de los audios que involucran al exdirector de la Agencia de Discapacidad con los desvíos de fondos a laboratorios.

Por

El juez Casanello rechazó el pedido de nulidad solicitada por la defensa de Spagnuolo.

Redes Sociales

El juez federal Casanello rechazó in limine el pedido de nulidad de la defensa de Diego Spagnulo. Los abogados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) habían presentado peritajes que, supuestamente, confirmaban que los audios del exfuncionario estaban armados artificialmente.

Martín Menem, reelegido presidente de la cámara baja, durante la sesión de hoy.
Te puede interesar:

La conformación de la nueva Cámara de Diputados: un armado que se definió sobre la marcha

En Minuto Uno, conducido por Gustavo Sylvetre por C5N, el periodista Ariel Zak confirmó la decisión de la Justicia, en el marco de la causa por presunta corrupción en la ANDIS. El Juzgado Federal no dará tratamiento al pedido de nulidad porque entiende que el fundamento de la defensa no lo amerita.

“La reiteración de una cuestión idéntica, ya decidida y pendiente de análisis ante el Tribunal de alzada, impide su nuevo tratamiento por aplicación de los principios de preclusión y litispendencia, así como para evitar el dictado de resoluciones contradictorias dentro del mismo proceso”, dijo el juez.

El periodista desglosó el mensaje del letrado: "Habían presentado un peritaje realizado por un especialista en temas acústicos que decía que las grabaciones de las conversaciones de Diego Spagnuolo con otras personas habías sido editadas".

Si bien los audios fueron en puntapié inicial de la causa, "la noticia criminal tomó esas grabaciones, pero la investigación corrió por cuerdas separadas", explicó el periodista, en base a la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. Lo que vino después fueron pruebas independientes.

Zak reforzó: "El juez también indica que tampoco será prioritario si es bueno o no el peritaje. Eso quedará para otra instancia", y en la misma línea siguió: "En este punto la nulidad no tiene lugar porque trabajaron sobre pruebas producidas de manera independiente, en cuanto se conoció el rumor de que en ANDIS se estaban cobrando coimas".

"Resta ahora que la Cámara Federal porteña se exprese", cerró el periodista sobre la escandalosa causa que también tiene evidentes vinculaciones con Karina y Javier Milei.

Se negó a declarar la pareja de Miguel Calvete, clave por la trama de coimas en la ANDIS

Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados en la causa que investiga una red de corrupción en la ANDIS, se presentó a indagatoria este mediodía, pero decidió guardar silencio.

La decisión se tomó a pesar del contundente dictamen del fiscal Franco Picardi, que la vincula directamente con la trama de direccionamiento en la compra de medicamentos y pagos indebidos.

Según la investigación, Muñoz fue la encargada de conseguir grandes cantidades de dinero en efectivo por indicación de Calvete, destinadas a otros implicados como el extitular de ANDIS y amigo personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo. El rol de Muñoz se desprende de conversaciones obtenidas del teléfono de Calvete, que revelan la activa participación de la pareja en la administración de fondos.

"Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz administraban los pagos efectuados por dichas empresas, participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas, determinando los porcentajes a retener y el destino de los montos remanentes", aseguró el fiscal Picardi en su acusación.

Audios y mensajes son cruciales para el expediente: en una ocasión, Calvete le envió un recibo por aproximadamente 90 mil dólares, indicándole a Muñoz que lo guardara en la caja fuerte, sin especificar el origen o el concepto del dinero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Karina Milei cerró el congreso libertario en Mar del Plata y pidió por la reelección de su hermano

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem. 

"Unificar posturas": los alcances del congreso partidario de LLA en Mar del Plata

Ornella y Miguel Ángel Calvete implicados en el caso de corrupción en la ANDIS.

Coimas en ANDIS: allanaron la oficina de Ornella Calvete en el Ministerio de Economía

Javier Milei durante la entrega de sables en Casa Rosada.

Reemplazos en la cúpula militar: Milei designó a nuevos jefes en las Fuerzas Armadas

play

Reclamo de los intendentes a la Legislatura: "Sin financiamiento, vamos a tener muchas dificultades"

El presidente Javier Milei.

Milei, sobre las bandas cambiarias: "Estarán tan abiertas que harán que el tipo de cambio sea libre"

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Hace 26 minutos
El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

Hace 36 minutos
El actor murió en 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina.

Condenaron al primer responsable de la muerte de Matthew Perry, el mítico actor de "Friends"

Hace 42 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3836 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 43 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.327 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 53 minutos