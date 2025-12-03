Causa ANDIS: rechazan el pedido de nulidad de Diego Spagnuolo

El juez Sebastián Casanello no dio lugar al pedido de la defensa en la que se intentaba declarar nula la causa. El argumento era la falsedad de los audios que involucran al exdirector de la Agencia de Discapacidad con los desvíos de fondos a laboratorios.

El juez federal Casanello rechazó in limine el pedido de nulidad de la defensa de Diego Spagnulo . Los abogados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) habían presentado peritajes que, supuestamente, confirmaban que los audios del exfuncionario estaban armados artificialmente.

En Minuto Uno, conducido por Gustavo Sylvetre por C5N, el periodista Ariel Zak confirmó la decisión de la Justicia, en el marco de la causa por presunta corrupción en la ANDIS. El Juzgado Federal no dará tratamiento al pedido de nulidad porque entiende que el fundamento de la defensa no lo amerita.

“La reiteración de una cuestión idéntica, ya decidida y pendiente de análisis ante el Tribunal de alzada, impide su nuevo tratamiento por aplicación de los principios de preclusión y litispendencia, así como para evitar el dictado de resoluciones contradictorias dentro del mismo proceso” , dijo el juez.

El periodista desglosó el mensaje del letrado: "Habían presentado un peritaje realizado por un especialista en temas acústicos que decía que las grabaciones de las conversaciones de Diego Spagnuolo con otras personas habías sido editadas ".

Si bien los audios fueron en puntapié inicial de la causa, "la noticia criminal tomó esas grabaciones, pero la investigación corrió por cuerdas separadas" , explicó el periodista, en base a la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. Lo que vino después fueron pruebas independientes.

Zak reforzó: "El juez también indica que tampoco será prioritario si es bueno o no el peritaje. Eso quedará para otra instancia", y en la misma línea siguió: "En este punto la nulidad no tiene lugar porque trabajaron sobre pruebas producidas de manera independiente, en cuanto se conoció el rumor de que en ANDIS se estaban cobrando coimas".

"Resta ahora que la Cámara Federal porteña se exprese", cerró el periodista sobre la escandalosa causa que también tiene evidentes vinculaciones con Karina y Javier Milei.

Se negó a declarar la pareja de Miguel Calvete, clave por la trama de coimas en la ANDIS

Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados en la causa que investiga una red de corrupción en la ANDIS, se presentó a indagatoria este mediodía, pero decidió guardar silencio.

La decisión se tomó a pesar del contundente dictamen del fiscal Franco Picardi, que la vincula directamente con la trama de direccionamiento en la compra de medicamentos y pagos indebidos.

Según la investigación, Muñoz fue la encargada de conseguir grandes cantidades de dinero en efectivo por indicación de Calvete, destinadas a otros implicados como el extitular de ANDIS y amigo personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo. El rol de Muñoz se desprende de conversaciones obtenidas del teléfono de Calvete, que revelan la activa participación de la pareja en la administración de fondos.

"Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz administraban los pagos efectuados por dichas empresas, participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas, determinando los porcentajes a retener y el destino de los montos remanentes", aseguró el fiscal Picardi en su acusación.

Audios y mensajes son cruciales para el expediente: en una ocasión, Calvete le envió un recibo por aproximadamente 90 mil dólares, indicándole a Muñoz que lo guardara en la caja fuerte, sin especificar el origen o el concepto del dinero.