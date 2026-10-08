Tras retirarse de la Selección, Lionel Messi se entrenó con Inter Miami y se prepara para volver a jugar El astro tuvo su primera práctica con las Garzas después de despedirse de la Albiceleste y apunta al próximo partido del equipo en la MLS. Por Agregar C5N en









Lionel Messi volvió a entrenarse en Inter Miami. X (@InterMiamiCF)

Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos de Inter Miami tras despedirse de la Selección argentina, por lo que se prepara para los próximos partidos de las Garzas. La práctica fue especial debido a que el astro dejará de apuntar hacia las próximas fechas FIFA con la Albiceleste.

La vuelta del rosarino a los entrenamientos se produjo mientras Inter Miami espera por el partido contra D.C. United por la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), que se jugará el sábado a las 20:30 en el Nu Stadium. Se tratará del primer partido de Messi con las Garzas después de su regreso a Estados Unidos, tras la fecha FIFA de octubre y su emotiva despedida de la Selección argentina contra Benín ante casi 90.000 personas en el Monumental.

Por lo pronto, el club estadounidense publicó una foto del histórico delantero en la que se lo observa sonriente en el predio Florida Blue Training Center junto a su compañero uruguayo Luis Suárez.

Lionel Messi se prepara para volver a jugar en Inter Miami. Inter Miami llegará a ese compromiso después de cinco partidos de la MLS sin victorias y de una derrota por 2-1 ante Columbus Crew, en la que el astro marcó de tiro libre y alcanzó los 21 goles en la temporada regular, antes de la pausa internacional que le permitió volver a vestir la camiseta argentina. Ahora, el entrenador Cristian González deberá definir si será titular o suplente en el próximo encuentro debido a la carga emocional que atravesó en su despedida.

La franquicia de Florida tendrá por delante una etapa decisiva de la temporada regular, con varios partidos en pocos días para definir su posición en la Conferencia Este. El regreso del rosarino será importante para un equipo que todavía debe asegurar su mejor ubicación de cara a los playoffs y el cierre del campeonato.