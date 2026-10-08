8 de octubre de 2026 Inicio
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Tras retirarse de la Selección, Lionel Messi se entrenó con Inter Miami y se prepara para volver a jugar

El astro tuvo su primera práctica con las Garzas después de despedirse de la Albiceleste y apunta al próximo partido del equipo en la MLS.

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Lionel Messi volvió a entrenarse en Inter Miami.

Lionel Messi volvió a entrenarse en Inter Miami.

X (@InterMiamiCF)

Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos de Inter Miami tras despedirse de la Selección argentina, por lo que se prepara para los próximos partidos de las Garzas. La práctica fue especial debido a que el astro dejará de apuntar hacia las próximas fechas FIFA con la Albiceleste.

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Por lo pronto, el club estadounidense publicó una foto del histórico delantero en la que se lo observa sonriente en el predio Florida Blue Training Center junto a su compañero uruguayo Luis Suárez.

Lionel Messi se prepara para volver a jugar en Inter Miami.

Lionel Messi se prepara para volver a jugar en Inter Miami.

Inter Miami llegará a ese compromiso después de cinco partidos de la MLS sin victorias y de una derrota por 2-1 ante Columbus Crew, en la que el astro marcó de tiro libre y alcanzó los 21 goles en la temporada regular, antes de la pausa internacional que le permitió volver a vestir la camiseta argentina. Ahora, el entrenador Cristian González deberá definir si será titular o suplente en el próximo encuentro debido a la carga emocional que atravesó en su despedida.

La franquicia de Florida tendrá por delante una etapa decisiva de la temporada regular, con varios partidos en pocos días para definir su posición en la Conferencia Este. El regreso del rosarino será importante para un equipo que todavía debe asegurar su mejor ubicación de cara a los playoffs y el cierre del campeonato.

"Jugar la Copa Libertadores": la propuesta que recibió Messi tras su despedida de la Selección

Lionel Messi tuvo su despedida de la Selección argentina frente a Benín y, durante el homenaje, recibió una propuesta que abrió una nueva fantasía entre los hinchas: jugar la Copa Libertadores. La invitación llegó de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

"Creo que lo único que te falta es jugar la Copa Libertadores. Después, ¿qué más?", le dijo el dirigente a Messi. El capitán respondió con una sonrisa cómplice, mientras su hijo Mateo observaba la escena con gesto serio.

Messi nunca disputó la Libertadores. Toda su carrera profesional transcurrió en Europa y, desde 2023, se encuentra en Inter Miami. Para cumplir ese desafío debería regresar al fútbol sudamericano y sumarse a un equipo que participe del torneo.

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