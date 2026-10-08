Es oficial: la familia de Lionel Messi canceló un importante evento y explicaron los motivos El conductor Ángel de Brito dio a conocer la información, luego de la despedida emotiva que se dio en el estadio Monumental por el partido de la Selección argentina. Agregar C5N en









El evento que canceló la familia Messi. Redes sociales

El conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló que la familia de Lionel Messi tuvo que suspender por segunda vez el casamiento de María Sol, la hermana menor del capitán. Esta noticia fue confirmada en el marco del anuncio de la postergación de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo e Paul.

En primer lugar, la celebración de María con Julián Tuli Arellano iba a ser en enero del 2026, pero él sufrió un accidente en Miami. Por eso, lo postergaron para el 26 de diciembre de este mismo año. Sin embargo, confirmaron la nueva suspensión.

La confirmación se dio por parte de De Brito quien contó que Tini y De Paul habían cambiado su fecha por el casamiento de María Sol: “Messi influyó en esta boda porque, en un principio, la iban a hacer una semana después. El 26 de diciembre se casaba la hermana de Messi y Leo les dijo: ‘No, se casa mi hermana. No la hagamos, porque si no tengo que ir a la de mi hermana’”.

Pero fue entonces que contó: “Entonces, por Messi, pasan al 19 la boda de Tini. Son amigos, De Paul lo ama. Finalmente, la hermana de Messi no se casa por todo lo que pasó en la familia, por la muerte de su papá. Ella postergó el casamiento un año más, para el año que viene”.

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras despedirse de la Selección argentina: "No quiero olvidarme de Maradona" Tras su último partido en la Selección argentina, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en el que afirmó que "valió la pena cada paso que di". Además recordó a Diego Maradona y sentenció: "Los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado".