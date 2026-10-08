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Es oficial: la familia de Lionel Messi canceló un importante evento y explicaron los motivos

El conductor Ángel de Brito dio a conocer la información, luego de la despedida emotiva que se dio en el estadio Monumental por el partido de la Selección argentina.

El evento que canceló la familia Messi.

El evento que canceló la familia Messi.

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El conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló que la familia de Lionel Messi tuvo que suspender por segunda vez el casamiento de María Sol, la hermana menor del capitán. Esta noticia fue confirmada en el marco del anuncio de la postergación de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo e Paul.

Carlos Tévez tiene en su lista de invitados a Messi y Cristiano Ronaldo para su partido de despedida. Falta confirmación.
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En primer lugar, la celebración de María con Julián Tuli Arellano iba a ser en enero del 2026, pero él sufrió un accidente en Miami. Por eso, lo postergaron para el 26 de diciembre de este mismo año. Sin embargo, confirmaron la nueva suspensión.

La confirmación se dio por parte de De Brito quien contó que Tini y De Paul habían cambiado su fecha por el casamiento de María Sol: “Messi influyó en esta boda porque, en un principio, la iban a hacer una semana después. El 26 de diciembre se casaba la hermana de Messi y Leo les dijo: ‘No, se casa mi hermana. No la hagamos, porque si no tengo que ir a la de mi hermana’”.

Pero fue entonces que contó: “Entonces, por Messi, pasan al 19 la boda de Tini. Son amigos, De Paul lo ama. Finalmente, la hermana de Messi no se casa por todo lo que pasó en la familia, por la muerte de su papá. Ella postergó el casamiento un año más, para el año que viene”.

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras despedirse de la Selección argentina: "No quiero olvidarme de Maradona"

Tras su último partido en la Selección argentina, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en el que afirmó que "valió la pena cada paso que di". Además recordó a Diego Maradona y sentenció: "Los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado".

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di. Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", escribió Leo en su cuenta de Instagram.

En su sentido mensaje, destacó que "también fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos".

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