No hay palabras: el emotivo gesto de Thiago, Ciro y Mateo en el vestuario tras la despedida de Lionel Messi Los tres hijos del capitán de la Selección argentina fueron grabados por un influencer y registraron un movimiento particular que sorprendió a todos. Por Agregar C5N en









El emotivo gesto de los hijos de Messi. Redes sociales

En la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental hubo muchos momentos emotivos para los hinchas, pero también para su familia que estuvo presente en todo momento. Y, en las últimas horas, se hizo viral un momento que generó ternura a los usuarios de redes sociales porque se trata de un gesto de los hijos del 10: Thiago, Mateo y Ciro Messi.

Miles de hinchas se hicieron presentes y, aparte del plantel de la Selección argentina, se acercaron exjugadores también a estar presentes en la despedida del 10. El partido fue importante, pero pasó a un segundo plano porque el protagonismo total lo tenía el capitán.

los tres hijos de Messi agarrando el cierre de la campera



no tengo palabras pic.twitter.com/RNXQ44HDm9 — Luka (@lukaperiale) October 8, 2026 En esa celebración, se podía ver a Messi emocionado y conmovido por todos los homenajes y por el peso que tenía vestir por última vez los colores. Otros tres protagonistas fueron los hijos, quienes cuidaron a su papá en todo momento.

Y, al margen de la despedida, en un momento los hijos fueron grabados al mismo tiempo y tuvieron el mismo gesto: los tres se agarraban el cierre de la campera a modo de timidez. Eso fue notado por el usuario Luka Periale, quien escribió: “No tengo palabras”.

Destrozado: publicaron un video de Lionel Messi llorando minutos antes del partido despedida El futbolista Lionel Messi tuvo su merecida despedida de la Selección argentina y fue homenajeado en el estadio Monumental, luego del amistoso contra Benín. Pero ahora filtraron un video suyo minutos antes de arribar a la cancha que llenó de emoción a todos.