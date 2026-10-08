Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar por primera vez juntos, ¿y en Boca? Luego de la despedida del capitán en la Selección argentina, el portugués le envió un guiño al rosarino y ahora, de la mano de Carlos Tévez, no solo podrían compartir cancha, sino también podrían estar hasta en el mismo equipo. Por Agregar C5N en









Carlos Tévez tiene en su lista de invitados a Messi y Cristiano Ronaldo para su partido de despedida. Falta confirmación.

Carlos Tévez confirmó que tendrá su partido despedida en diciembre y podría contar con la presencia de dos grandes figuras del fútbol mundial: su deseo es unir por primera vez en el mismo equipo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Bajo el lema “Adiós Apache” y la emotiva frase “De alcanzapelotas a leyenda” hizo oficial el lanzamiento de su partido homenaje que será La Bombonera y tiene en mente organizar una mega fiesta e invitar a varios de los futbolistas con los que compartió camiseta en distintos momentos de su carrera tanto en Boca como en la Selección Argentina y en los clubes internacional.

En esa línea, se prevé un enfrentamiento entre un equipo compuesto por amigos personales y de la infancia de Tevez contra un conjunto conformado por excompañeros. Según trascendió, el deseo del Apache es que tanto La Pulga como el Bicho no solo formen parte de la gala sino que también la idea es que sean la dupla en la delantera del equipo de resto del mundo que enfrentaría al Boca campeón del mundo en 2003 que dirigió Carlos Bianchi y le ganó la Intercontinental al Milan en tanda de penales. ¿Se dará?

El oriundo de Fuerte Apache compartió varios años en la Selección con el rosarino, desde el debutó en 2005 hasta algunos partidos en la era Tata Martino DT, post Mundial 2014. Además, con el portugués tiró paredes en el Manchester United durante su estadía desde 2007 hasta 2009.

Entre las figuras confirmadas o en lista de invitados resaltan otros nombres como Wayne Rooney, Andrea Pirlo y Sergio "Kun" Agüero, además de mensajes de aliento de personalidades como Claudia Villafañe.