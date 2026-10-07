"No sabés...": el conmovedor mensaje de Lionel Messi a su padre tras su despedida de la Selección Luego de disputar su último partido con la camiseta argentina en el Monumental, el capitán albiceleste compartió una emotiva dedicatoria en sus redes sociales para recordar a Jorge Messi, fallecido dos meses atrás. Por Agregar C5N en









Leo recordó a su padre en una historia de Instagram.

El triunfo 3-0 de la Selección argentina sobre Benín -con un gol y dos asistencias del propio Lionel Messi- marcó el cierre definitivo de una trayectoria de 21 años vistiendo la camiseta nacional. Ante un estadio colmado y bajo la atenta mirada de su familia -encabezada por su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, su madre Celia Cuccittini y sus hermanos-, el capitán abrió su homenaje visiblemente conmovido recordando la figura de su padre y, luego, hizo lo propio en sus redes sociales.

Durante sus primeras declaraciones, el crack rosarino dejó al descubierto el fuerte impacto que dejó el fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, ocurrido dos meses antes a los 68 años. "Decir algo hoy... Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente, en lo primero que pienso es en mi viejo", expresó el rosarino ante la multitud que colmó el estadio.

Horas más tarde, tras concretarse los festejos y emprender viaje hacia Estados Unidos, el futbolista volvió a conmover a sus seguidores con una dedicatoria pública en una historia de Instagram. Junto a una fotografía vistiendo la indumentaria de la Selección con la mirada dirigida hacia el cielo, el excapitán resumió el vacío familiar con una frase directa: "No sabés lo que te extrañamos anoche...".

Asimismo, en una carta de despedida más extensa publicada en sus redes sociales junto a una galería de fotos, el 10 realizó un balance de su paso por el seleccionado, etapa en la que conquistó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. En el texto, reafirmó estar convencido de tomar la decisión correcta, agradeció el acompañamiento de sus compañeros, cuerpos técnicos, clubes y de su familia en los momentos difíciles, y reservó un párrafo especial para Diego Maradona, señalando que los ayudó desde el cielo en cada paso.

La partida de su padre no solo marcó el tono del discurso en el Monumental, sino que reforzó una resolución que el atacante venía evaluando desde la finalización de la última Copa del Mundo. En escritos previos tras la muerte de Jorge, el futbolista del Inter Miami había manifestado dudas sobre la continuidad de su carrera al perder a su principal sostén y motivador humano.