Conmoción: murió una joven actriz nominada a los Premios Oscar 2027 La artista de 27 años falleció después de luchar contra una grave enfermedad desde principios de año. La triste noticia fue confirmada por los productores de la película en redes sociales. Agregar C5N en









Jorrybell Agoto tenía 32 años.

La industria del cine está de luto tras confirmarse la muerte de la actriz filipina Jorrybell Agoto, quien protagonizó el film "Filipiñana", seleccionado por Filipinas para participar de la ceremonia de los Premios Oscar 2027. La triste noticia fue confirmada por la productora de la película en redes sociales.

Su hermano, Jed Agoto habló con el medio MA News Online y brindó detalles sobre el fallecimiento de la actriz. Según relató Jorrybell padecía linfoma y estaba internada desde hacía varios meses, su familia hizo pública la situación de la artista para poder conseguir fondos y cubrir sus gastos médicos.

Imagen compartida por la productora de la película para informar la muerte de Agoto. En agosto la joven fue traslada al Centro Médico St. Luke's en Filipinas debido a su grave estado y en octubre su familia comunicó que los médicos habían detectado tres tumores en el pulmón izquierdo.

Ante la noticia, el guionista y productor de la película que protagonizó y está nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera escribió unas palabras para la actriz: "La tragedia de esta pérdida es indescriptible. El mundo acaba de perder a una de sus estrellas más brillantes. Acabamos de perder a una gran amiga. Pero nuestros pensamientos y oraciones están especialmente con la familia de Jorrybell, que acaba de perder a una hermana mayor cariñosa y a una hija devota".

Los productores del film, Bianca Balbuena y Bradley Liew expresaron: "Estamos devastados por esta noticia. No solo es el rostro de 'Filipiñana', sino que, además, es nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra querida Jorrybell, siempre tan divertida y amable, dulce y cariñosa. La queremos mucho".

Quién era la actriz Jorrybell Agoto Agoto nació el 25 de septiembre de 1994 en la región de Ilocos, Filipinas. Su interés por la actuación surgió durante la infancia, cuando comenzó a acercarse al mundo de las producciones televisivas filipinas. Sus primeros pasos los dio en un grupo de teatro comunitario. Más adelante, decidió profundizar su formación artística en la Universidad Politécnica de Filipinas, donde cursó la carrera de Artes Teatrales y obtuvo su licenciatura. Filmografía 2019: Los barrios marginales.

2020: Filipina; Naraniag a Bulan.

2022: Ang Pangungumpisal.

2023: Spellbound; Cuando todo esto termine; Tether; Lo juro por mi vida y espero morir; Primetime Mother; ¡Felicidades, Dx!.

2024: Tadhana; Perro en busca de correa.

2025: P77; Haplos sa Hangin; La nuestra fue una noche eterna de fuego; Sisa; Filipina.

2026: El sueño; Noches Silenciadas.