Mariel Fernández continuó con su recorrida por la provincia de Buenos Aires: visitó Dolores y Lezama La intendenta de Moreno firmó un convenio que establece beneficios y descuentos a vecinas y vecinos de Moreno en el acceso al Parque Termal Dolores. Por Agregar C5N en









La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, visitó en las últimas horas las localidades de Dolores y Lezama, en el marco de su recorrida por diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires.

La presencia de la dirigenta por distintos municipios bonaerenses tiene como objetivo fortalecer vínculos con sectores productivos, sindicales, sociales y políticos y construir propuestas de cara al futuro de la provincia.

En Lezama, Fernández recorrió la planta recicladora de la Cooperativa de Trabajo Paraje Duilio Ltda., junto a su presidente, Gonzalo Rojas, y a Julio “Kike” Rojas, impulsor de la experiencia. Además, se reunió con referentes de “Basura Cero Argentina”, y estuvo en otros emprendimientos productivos que forman parte del entramado de la Cooperativa Duilio: la verdulería, el taller mecánico y la pizzería “Pizza Restó Los Amigos”.