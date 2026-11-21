La parrilla de Liniers que tiene carne de pastura seleccionada por un sommelier profesional Julio Gagliano creó Viejo Patrón, una lugar que se distingue por la selección de novillos criados a campo abierto y alimentados a pastura. Con una propuesta que combina cortes tradicionales, achuras, pastas y platos renovados, el restaurante ofrece una mirada propia sobre la cocina argentina. Por Agregar C5N en









El viejo Patrón queda en Liniers. Redes sociales

La parrilla de Liniers llamada Viejo Patrón tiene a la carne de pastura como protagonista, aunque su propuesta no se limita a elegir un buen corte y llevarlo al fuego. Su creador, Julio Gagliano, es sommelier profesional de carnes y conoce cada etapa del proceso, desde la selección del animal hasta su llegada a la mesa. El restaurante trabaja con novillos criados a campo abierto y alimentados a pastura, con especial atención a las cocciones y al punto de cada pieza.

Redes sociales El restaurante está instalado en una casona de estilo francés que mantiene su fachada original y cuenta con distintos espacios para disfrutar de la comida. Ubicado precisamente en avenida Larrazábal 502, esquina Patrón. Tiene un salón principal con la parrilla a la vista, un deck sobre la vereda y una terraza en el piso superior, con sectores cubiertos y al aire libre. En el interior, la madera y la iluminación tenue aportan calidez, mientras que la cava y la barra completan el ambiente. La carta reúne clásicos de parrilla, entradas renovadas, platos con influencias mediterráneas, pastas y postres tradicionales.

Redes sociales Qué pedir en Viejo Patrón Las entradas ofrecen distintas alternativas para comenzar. Entre las incorporaciones recientes se encuentra el chorizo mariposa artesanal, gratinado con queso reggianito y provolone, que se sirve con salsa criolla o chimichurri. También está la empanada de vacío, provoleta y chimichurri, acompañada de salsa yasgua. Para quienes prefieren una opción bien parrillera, las mollejas doradas con limón asado son una alternativa. La carta se completa con buñuelos de espinaca, servidos con fondue de tomate, lactonesa de ajo y queso parmesano, y una tortilla de papas con provoleta gratinada y chimichurri.

Redes sociales En los platos principales, la carne ocupa el lugar central. La propuesta incluye cortes como bife de chorizo, entraña, vacío del fino en manta y asado especial del centro, una tira de cinco costillas que se destaca por su tamaño. Para compartir, el mix de carnes para cuatro personas reúne tira de asado banderita, vacío, chorizos artesanales, morcillas y matambrito de cerdo, acompañado de papas fritas y ensalada mixta. Los cortes pueden solicitarse en distintos puntos de cocción.

Además de los clásicos, la carta incorpora preparaciones que suman otras combinaciones de sabores. Una de las novedades es el ojo de bife gratinado con provolone y reggianito, huevo frito y morrón asado, acompañado de papas españolas. También se ofrece vacío cocido lentamente, servido sobre morrones, tomates y cebollas asadas. Otra opción es el Bristeck, una tapa de asado marinada en salsa barbacoa y cocinada a baja temperatura, con boniatos grillados y caramelizados.

Redes sociales Para quienes buscan una alternativa a la carne, el restaurante ofrece salmón all'acqua pazza, preparado con papas al vapor, tomates cherry, alcaparras y aceitunas negras, cocinados con vino blanco. También hay pastas caseras, entre ellas raviolones de espinaca, queso y ricota, ñoquis de cabutia y sorrentinos de jamón y queso. El momento del postre también tiene opciones para distintos gustos. Entre los clásicos aparecen el flan de dulce de leche, el tiramisú, el volcán de chocolate y el queso y dulce. A ellos se suman propuestas de autor, como la torta vasca de pistacho y la stracciatella con higos. Con una carta que va más allá de los cortes a las brasas, una selección de vinos y distintos ambientes para disfrutar de la comida, Viejo Patrón mantiene una propuesta que combina tradición y nuevas preparaciones. La carne sigue siendo el eje de la cocina, pero la variedad de platos permite descubrir otros sabores en cada visita.