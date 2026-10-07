Se supo quién se quedó con el poncho viral de La Sole en la despedida de Messi Durante la emotiva noche en la que el capitán dijo adiós a la Selección, el futbolista Agustín Giay protagonizó un particular trueque con la popular cantante para hacerle un regalo inolvidable a su madre. Por Agregar C5N en









La mamá de Giay luciendo el poncho de La Sole. Instagram/agusgiay16

La movilizante jornada vivida en el Estadio Monumental durante el último encuentro de Lionel Messi con la Selección argentina frente a Benín dejó postales imborrables en una histórica despedida. En el centro de la cancha, la cantante Soledad Pastorutti interpretó la canción Brindis y se fundió en un cálido abrazo con el capitán albiceleste, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Sin embargo, en medio de la emoción, el lateral derecho Agustín Giay se animó a dar un paso al frente para concretar una insólita propuesta. El jugador, con el objetivo de agasajar a su madre, se acercó a la artista y le ofreció su camperón oficial de la Selección a cambio del poncho patrio que ella llevaba puesto. La Sole aceptó el intercambio en pleno campo de juego y el video se hizo viral.

QUIÉN SALIÓ GANANDO??? pic.twitter.com/YA1xbmFQ5p — SARITA (@sariskleit) October 7, 2026 Lorena Bertossi, la madre del defensor que se desempeña en Palmeiras, siguió la secuencia desde la tribuna sin comprender al principio qué sucedía. Según relató la mujer en declaraciones radiales, tras advertir a lo lejos que su hijo le hacía señas con la prenda debajo del brazo, el encuentro se completó a la salida del estadio, justo antes de que el futbolista abordara una camioneta rumbo al aeropuerto para reencontrarse con su club en Brasil.

Horas más tarde, el propio Giay compartió un mensaje de despedida para Messi en su cuenta de Instagram, donde acompañó sus palabras con varias fotos de la jornada. La publicación cerraba con una imagen de su madre luciendo sonriente el poncho patrio, un detalle que no pasó desapercibido entre los fanáticos.

La prenda que motivó este recordado trueque guarda una valiosa tradición artesanal. Se trata del "Poncho Bandera", confeccionado en telar criollo durante el año 2010 por los artesanos catamarqueños Graciela Carrasco y Ramón Baigorria en la localidad de Belén. Diseñado originariamente para los festejos del Bicentenario, esta pieza de lana tejida con tintes naturales incluye franjas celestes y azules junto al Sol de Mayo bordado en el centro, convirtiéndose en un verdadero símbolo cultural que coronó una noche histórica.