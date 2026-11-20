En 1987 denunció al exdirector técnico por abuso sexual cuando era menor de edad y ahora atraviesa una difícil situación familiar y económica. Su madre se encuentra postrada y necesita asistencia médica permanente.

Praxedes Candelmo, que se hizo conocida públicamente como Malena Candelmo, reapareció en los medios a 39 años de haber denunciado a Héctor “Bambino” Veira por un abuso sexual ocurrido en 1987, cuando era menor de edad.

El drama de una ex Gran Hermano, recibió una dura noticia sobre la salud de un familiar y tomó una drástica decisión: "No pude"

Tras permanecer varios años alejada de la exposición mediática, rompió el silencio para realizar un desesperado pedido de ayuda económica que le permita afrontar los gastos del tratamiento de su madre, Nélida Haydée Correa, quien se encuentra postrada en una cama debido a una enfermedad.

Durante una entrevista con Luis Ventura para Primicias Ya, Candelmo explicó que trabaja como enfermera y que, aunque dedica su vida a cuidar a otras personas, actualmente no cuenta con los recursos necesarios para brindarle a su propia madre la atención que necesita. “Lo puedo hacer por todos los demás pacientes, puedo estabilizarlos, y no lo puedo hacer por ella”, expresó con angustia.

En medio de esta difícil situación familiar, dejó en claro cuál es su principal preocupación y lanzó una súplica: “Estoy gritando por ayuda. Es por mi mamá”.

Su madre padece microangiopatía diabética y presenta un importante deterioro cognitivo y motriz, por lo que requiere asistencia permanente. Según relató, ella es el único sostén económico del hogar y se ve obligada a tomar medidas desesperadas para afrontar los gastos. “Hoy en día tenés que pedir adelantos o préstamos para poder sobrevivir”, reconoció.

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Entre los elementos indispensables para garantizar el bienestar de su madre, mencionó una cama ortopédica, un colchón, medicamentos, suplementos nutricionales líquidos, pañales y una silla de ruedas.

Además, reveló que realizó distintas gestiones ante el PAMI y organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conseguir asistencia, pero hasta el momento no obtuvo las respuestas que esperaba. Por ese motivo, decidió hacer pública su situación y pedir ayuda para poder garantizarle a su madre los cuidados que necesita.

La denuncia contra el Bambino Veira

La historia de Praxedes Candelmo tomó estado público en 1987, cuando tenía apenas 13 años y denunció a Héctor “Bambino” Veira, una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino, por abuso sexual. Según su denuncia, el episodio ocurrió en el barrio porteño de Caballito, cuando se acercó al entonces entrenador para pedirle un autógrafo.

Praxedes Candelmo tomó estado público en 1987, cuando tenía apenas 13 años y denunció a Héctor “Bambino” Veira por abuso sexual.

El caso provocó una enorme repercusión mediática y dio inicio a un extenso proceso judicial. Tras distintas instancias judiciales, Veira recibió una condena que finalmente quedó establecida en tres años de prisión por tentativa de violación. El exdirector técnico permaneció aproximadamente 11 meses detenido antes de recuperar la libertad condicional.

El episodio marcó profundamente la vida de Candelmo, quien durante años permaneció alejada de la exposición mediática. Casi cuatro décadas después de aquella denuncia, volvió a aparecer públicamente, esta vez por una situación familiar desesperante y con un pedido de ayuda para afrontar los gastos médicos de su madre.