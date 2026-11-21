El exjefe del BCRA, Alejandro Vanoli, expuso en C5N que el superávit comercial alcanzado se diluye en la compra de divisas y que el plan financiero del Gobierno “quedó viejo”. "Siempre termina de la misma manera: con fuga de capitales y una nueva devaluación”, lamentó.

Luego de una difícil semana financiera, con una suba récord del riesgo país y el dólar oficial , el extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli , advirtió que el gobierno de Javier Milei "es la cuarta experiencia neoliberal que se desploma" y lamentó: "Siempre termina de la misma manera: con fuga de capitales y una nueva devaluación " .

El mercado ya juega las elecciones 2027: qué dice sobre el riesgo país, el dólar y la chance de reelección de Milei

Durante una entrevista con C5N , el economista inscribió la gestión libertaria dentro de un ciclo histórico recurrente en la Argentina enumerando el programa de José Alfredo Martínez de Hoz, la década de los noventa y el gobierno de Mauricio Macri como antecedentes directos.

Según su visión, todos estos modelos comparten un mismo patrón de inicio y desenlace: “Siempre empezó lo mismo: con ajuste, con devaluación, con endeudamiento, y siempre termina de la misma manera: con fuga de capitales, con una nueva devaluación ”.

En este marco, para el economista, la administración libertaria ingresó en “una dinámica peligrosa” donde incluso la última intervención del ministro de Economía, Luis Caputo ,” cayó muy mal en los mercados y despertó los demonios ”, reactivando de esta manera la tensión cambiaria.

"Existe un vínculo muy directo entre un riesgo país que sube y una crisis cambiaria": el análisis del economista Alejandro Vanoli sobre la semana negra para el Gobierno. En vivo en https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/UwTOIPYqei

“Hay una relación evidente en un riesgo país que sube con una presión cambiaria y lo cierto es que nuevamente volvió la brecha cambiaria”, señaló el exfuncionario al referirse al despertar del dólar Contado con Liquidación (CCL), un segmento donde el Ejecutivo solía tener menor intervención.

El dólar alcanzó los $1.600, máximo histórico.

En diálogo con Néstor Dib, conductor del programa Argentina en Vivo, Vanoli planteó que el núcleo del problema radica en la fragilidad de las reservas a mediano plazo y en la inconsistencia del esquema actual. Según explicó, el plan financiero anunciado en junio “quedó viejo” frente a las dudas tanto globales como locales sobre el flujo de divisas.

“Claramente se ve que este programa no es sustentable y que en 2027 hay un faltante de dólares que, de mínima, es u$s20.000 millones que no se sabe el gobierno cómo va a cubrir”, afirmó.

Asimismo, remarcó que el superávit comercial récord que exhibe la Argentina “se va vía la compra de dólares”, mientras el Tesoro enfrenta serias dificultades para financiarse en el mercado por la duplicación del riesgo país.

La economía en el año electoral de Argentina

De cara al 2027, Vanoli pronosticó un escenario complejo marcado por la caída de los precios internacionales, la suba de tasas en Estados Unidos y la habitual dolarización de carteras propia de los períodos electorales. En ese marco, criticó la estrategia oficial de apostar únicamente al ingreso de capitales especulativos y al sector energético.

“Este Gobierno ha despreciado a la economía real” y “el país no está generando dólares genuinos en todos los sectores productivos”, analizó, al tiempo de subrayar que ese escepticismo ya traspasó las fronteras locales: “En el propio Wall Street están claramente dudando mucho respecto a la capacidad de generar dólares genuinos de cara al año que viene”.