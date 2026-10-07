La polémica chicana de la selección de Benín tras la despedida de Lionel Messi

El combinado africano sorprendió en redes sociales con un mensaje que comenzó como homenaje y terminó con una inesperada provocación.

La selección de Benín convirtió la despedida de Lionel Messi en un mensaje de admiración, pero también en una inesperada chicana hacia la Selección Argentina . Después de perder 3-0 en el Monumental , el combinado africano homenajeó al capitán y escribió en sus redes: “Gracias, Leo Messi. Eres un modelo para millones de benineses” .

El emotivo mensaje de Messi el día después de la despedida de la Selección

El tono cambió en X, donde Benín destacó lo extraordinario que significó enfrentar al argentino para un país de casi 15 millones de habitantes y lanzó la frase que rápidamente generó repercusión: “La próxima vez (sin ti) seguramente ganaremos frente a tus compañeros de equipo” . Una despedida afectuosa que terminó con una provocación futbolera pensando en una eventual revancha.

En Instagram, en cambio, la selección africana eligió un registro mucho más solemne. “Le has dado a todo un pueblo emociones que nunca olvidaremos” , expresó, antes de extender la invitación tanto al rosarino como al país: “Messi, tú y todos los argentinos, siempre serán bienvenidos en Benín” .

El mensaje cerró con otra declaración cargada de simbolismo: “Desde Buenos Aires hasta Cotonú, el fútbol nos seguirá uniendo” . El reconocimiento llegó después de que Messi resultara decisivo en el 3-0 de Argentina, con un gol de penal y dos asistencias, en su partido número 208 y último con la Albiceleste.

El posteo en X desde la cuenta de la selección de fútbol de Benin.

Así, Benín pasó de rival a protagonista secundario de una noche histórica: resistió el 0-0 durante todo el primer tiempo, terminó derrotado y luego combinó respeto, agradecimiento y humor. La frase “la próxima ganaremos” fue la chicana final hacia una Selección Argentina que deberá comenzar definitivamente la era sin Lionel Messi.

Así fue el mensaje de despedida de Messi

Horas antes de jugar su último encuentro, Lionel Messi protagonizó un video de despedida dirigido especialmente a los hinchas argentinos. Allí condensó en pocas palabras el significado de más de dos décadas con la camiseta nacional: “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo”.

El mensaje continuó con una de las frases más emotivas de su adiós: “Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”. Con “Gracias a la vida”, interpretada por Mercedes Sosa, como acompañamiento musical, Messi agregó: “Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”.

Después del 3-0 frente a Benín, el capitán volvió a tomar la palabra ante más de 80.000 hinchas en el Monumental. “Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones”, comenzó visiblemente conmovido, antes de remarcar: “Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años”.

Lionel Messi durante su discurso de despedida de la Selección Argentina, tras el partido ante Benín. Captura de video - Telefe

Messi también puso en palabras lo que significará abandonar definitivamente la rutina de la Selección Argentina. “Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”, afirmó, mientras que otra de las expresiones que atravesó su discurso fue contundente: “No venir más va a ser un dolor muy grande”.

El cierre deportivo estuvo a la altura del homenaje: Messi marcó de penal y asistió a Nicolás Otamendi y Nico Paz para completar el 3-0. Tras 21 años con la Selección, terminó su recorrido con 208 partidos y 126 goles, rodeado por familiares, compañeros y un Monumental colmado que transformó su última noche con Argentina en una despedida histórica.