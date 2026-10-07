7 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La polémica chicana de la selección de Benín tras la despedida de Lionel Messi

El combinado africano sorprendió en redes sociales con un mensaje que comenzó como homenaje y terminó con una inesperada provocación.

Por
El capitán recibió un mensaje de parte de la delegación africana.

El capitán recibió un mensaje de parte de la delegación africana.

X (@Argentina)

La selección de Benín convirtió la despedida de Lionel Messi en un mensaje de admiración, pero también en una inesperada chicana hacia la Selección Argentina. Después de perder 3-0 en el Monumental, el combinado africano homenajeó al capitán y escribió en sus redes: “Gracias, Leo Messi. Eres un modelo para millones de benineses”.

Lionel Messi se despidió de la Selección argentina.
Te puede interesar:

El emotivo mensaje de Messi el día después de la despedida de la Selección

El tono cambió en X, donde Benín destacó lo extraordinario que significó enfrentar al argentino para un país de casi 15 millones de habitantes y lanzó la frase que rápidamente generó repercusión: “La próxima vez (sin ti) seguramente ganaremos frente a tus compañeros de equipo”. Una despedida afectuosa que terminó con una provocación futbolera pensando en una eventual revancha.

En Instagram, en cambio, la selección africana eligió un registro mucho más solemne. “Le has dado a todo un pueblo emociones que nunca olvidaremos”, expresó, antes de extender la invitación tanto al rosarino como al país: “Messi, tú y todos los argentinos, siempre serán bienvenidos en Benín”.

El posteo en X desde la cuenta de la selección de fútbol de Benin.

El posteo en X desde la cuenta de la selección de fútbol de Benin.

El mensaje cerró con otra declaración cargada de simbolismo: “Desde Buenos Aires hasta Cotonú, el fútbol nos seguirá uniendo”. El reconocimiento llegó después de que Messi resultara decisivo en el 3-0 de Argentina, con un gol de penal y dos asistencias, en su partido número 208 y último con la Albiceleste.

Así, Benín pasó de rival a protagonista secundario de una noche histórica: resistió el 0-0 durante todo el primer tiempo, terminó derrotado y luego combinó respeto, agradecimiento y humor. La frase “la próxima ganaremos” fue la chicana final hacia una Selección Argentina que deberá comenzar definitivamente la era sin Lionel Messi.

Así fue el mensaje de despedida de Messi

Horas antes de jugar su último encuentro, Lionel Messi protagonizó un video de despedida dirigido especialmente a los hinchas argentinos. Allí condensó en pocas palabras el significado de más de dos décadas con la camiseta nacional: “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo”.

El mensaje continuó con una de las frases más emotivas de su adiós: “Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”. Con “Gracias a la vida”, interpretada por Mercedes Sosa, como acompañamiento musical, Messi agregó: “Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”.

Después del 3-0 frente a Benín, el capitán volvió a tomar la palabra ante más de 80.000 hinchas en el Monumental. “Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones”, comenzó visiblemente conmovido, antes de remarcar: “Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años”.

Lionel Messi durante su discurso de despedida de la Selección Argentina, tras el partido ante Benín.

Lionel Messi durante su discurso de despedida de la Selección Argentina, tras el partido ante Benín.

Messi también puso en palabras lo que significará abandonar definitivamente la rutina de la Selección Argentina. “Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”, afirmó, mientras que otra de las expresiones que atravesó su discurso fue contundente: “No venir más va a ser un dolor muy grande”.

El cierre deportivo estuvo a la altura del homenaje: Messi marcó de penal y asistió a Nicolás Otamendi y Nico Paz para completar el 3-0. Tras 21 años con la Selección, terminó su recorrido con 208 partidos y 126 goles, rodeado por familiares, compañeros y un Monumental colmado que transformó su última noche con Argentina en una despedida histórica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El amor entre Antonela y Messi.
play

Nadie lo sabía: la historia de Messi detrás de su canción favorita dedicada a Antonela Roccuzzo

La madre de Lionel Messi estuvo presente en el Monumental. 

El conmovedor mensaje de Celia Cuccittini durante la despedida de Messi: "Ya pasó lo peor"

La reacción de Mateo Messi.

Quedó grabado: qué pasó con Mateo Messi en el vestuario de la despedida de la Selección argentina

¿Qué pasó con Thiago Messi?

Tuvo que frenar todo: el momento en el que Messi recibió un inesperado pedido de su hijo Thiago

Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

La Albiceleste sale a reconstruirse con una generación con el talento suficiente para llevar este número histórico en la espalda.

El heredero de Messi: quién podría quedarse con la 10 tras su despedida de la Selección

Rating Cero

La familia confirmó la triste sobre el músico de 81 años en sus redes sociales.

De qué murió Piero, el cantautor de la protesta social de los '70

Piero De Benedictis, un artista que marcó a varias generaciones de argentinos.

Murió Piero, ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina

La exhermanita mostró su ticket para el partido de despedida de Messi.

La fortuna que pagó Zoe Bogach para ver el partido despedida de Lionel Messi de la Selección

Los protagonistas tuvieron idas y vueltas, pero se decidieron a dar un paso clave.

Son dos figuras del periodismo argentino y se supo que están analizando casarse

¡Todo mal! La mamá de La China Suárez amenazó a la una modelo cordobesa.

La mamá de La China Suárez amenazó a la modelo cordobesa vinculada a Mauro Icardi: "Me vas a conocer"

Ya hay internas en MasterChef.

Se filtró quién es el participante de MasterChef que ya nadie soporta en el reality: "Intenso"

últimas noticias

La familia confirmó la triste sobre el músico de 81 años en sus redes sociales.

De qué murió Piero, el cantautor de la protesta social de los '70

Hace 10 minutos
Los vecinos acamparon enfrente del edificio donde vive la anciana para evitar su desalojo.

Quién era Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada que falleció en España

Hace 19 minutos
Piero De Benedictis, un artista que marcó a varias generaciones de argentinos.

Murió Piero, ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina

Hace 21 minutos
play

Diputados: el Gobierno rechazó la propuesta opositora de fragmentar el proyecto de Defensa de la Soberanía

Hace 32 minutos
El costo de la construcción cayó con respecto a 2025.

La actividad de la construcción subió 0,4% respecto a julio, pero cayó 4,4% interanual en agosto

Hace 33 minutos