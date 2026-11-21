Se filtró "la lista negra" del casamiento más famoso de Argentina: quiénes fueron cancelados La celebración de la cantante y el periodista en San Telmo dejó una curiosidad que salió a la luz semanas después. Agregar C5N en









Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento el 31 de octubre en San Telmo, en una fiesta íntima junto a familiares y amigos.

La boda se realizó el 31 de octubre en el barrio porteño de San Telmo.

El DJ Andrés Balaciano compartió una fotografía junto a la cantante en Instagram.

La publicación incluyó un manuscrito con una selección musical particular.

Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!, participaron de la celebración. Se filtró "la lista negra" del casamiento más famoso de Argentina en el final del 2026: la unión matrimonial de Lali Espósito y Pedro Rosemblat volvió a ser noticia por un detalle inesperado. Un DJ amigo de la pareja compartió en redes una fotografía de un manuscrito con un dato curioso y especial.

La boda se realizó el 31 de octubre en San Telmo, en una celebración íntima junto a familiares y amigos. A pocas semanas del festejo, la particular papel con canciones vetadas salió a la luz y rápidamente llamó la atención por la cantidad de clásicos de las pistas que quedaron afuera.

De esta manera, la pareja eligió un festejo más íntimo y con una propuesta musical propia, en lugar de recurrir a varios de los clásicos que suelen sonar en este tipo de eventos.

Como fue la lista de canciones prohibidas para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat El DJ Andrés Balaciano publicó en sus historias de Instagram una fotografía junto a Lali en la que aparecía un papel escrito a mano. El documento llevaba la inscripción “Lali & Pepe / 22 a ∞” y detallaba una serie de canciones acompañadas por un contundente “NO”. La selección incluía algunos de los hits más reconocidos de la música latina y de las fiestas argentinas. Entre ellos había canciones de reguetón, cumbia, pop latino y clásicos que suelen formar parte de las celebraciones.

Según la lista manuscrita que se viralizó, estos fueron los temas que los novios pidieron que no sonaran durante la fiesta:

“Ella me levantó”, de Daddy Yankee.

“La isla del sol”, de El Símbolo.

“Ven bailalo”, de Ángel y Khriz.

“La gozadera”, de Gente de Zona y Marc Anthony.

“No te creas tan importante”, de Damas Gratis y Viru Kumbieron.

“Tusa”, de Karol G y Nicki Minaj.

“La vecinita”, de Vico C.

“Pa' Mayté”, de Carlos Vives.

“Todo de ti”, de Rauw Alejandro.

“El tiburón”, de Proyecto Uno.

“Caraluna”, de Bacilos.

The Killers, banda cuyo repertorio también quedó excluido. La lista llamó especialmente la atención porque dejó afuera canciones muy instaladas en las pistas de baile y en los casamientos argentinos. La música tuvo un papel central durante la celebración. Ale Sergi estuvo a cargo de las bandejas y Juliana Gattas tomó el micrófono para cantar en vivo y animar la fiesta frente a los invitados.