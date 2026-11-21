- La boda se realizó el 31 de octubre en el barrio porteño de San Telmo.
- El DJ Andrés Balaciano compartió una fotografía junto a la cantante en Instagram.
- La publicación incluyó un manuscrito con una selección musical particular.
- Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!, participaron de la celebración.
Se filtró "la lista negra" del casamiento más famoso de Argentina en el final del 2026: la unión matrimonial de Lali Espósito y Pedro Rosemblat volvió a ser noticia por un detalle inesperado. Un DJ amigo de la pareja compartió en redes una fotografía de un manuscrito con un dato curioso y especial.
La boda se realizó el 31 de octubre en San Telmo, en una celebración íntima junto a familiares y amigos. A pocas semanas del festejo, la particular papel con canciones vetadas salió a la luz y rápidamente llamó la atención por la cantidad de clásicos de las pistas que quedaron afuera.
De esta manera, la pareja eligió un festejo más íntimo y con una propuesta musical propia, en lugar de recurrir a varios de los clásicos que suelen sonar en este tipo de eventos.
Como fue la lista de canciones prohibidas para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
El DJ Andrés Balaciano publicó en sus historias de Instagram una fotografía junto a Lali en la que aparecía un papel escrito a mano. El documento llevaba la inscripción “Lali & Pepe / 22 a ∞” y detallaba una serie de canciones acompañadas por un contundente “NO”. La selección incluía algunos de los hits más reconocidos de la música latina y de las fiestas argentinas. Entre ellos había canciones de reguetón, cumbia, pop latino y clásicos que suelen formar parte de las celebraciones.
Según la lista manuscrita que se viralizó, estos fueron los temas que los novios pidieron que no sonaran durante la fiesta:
- “Ella me levantó”, de Daddy Yankee.
- “La isla del sol”, de El Símbolo.
- “Ven bailalo”, de Ángel y Khriz.
- “La gozadera”, de Gente de Zona y Marc Anthony.
- “No te creas tan importante”, de Damas Gratis y Viru Kumbieron.
- “Tusa”, de Karol G y Nicki Minaj.
- “La vecinita”, de Vico C.
- “Pa' Mayté”, de Carlos Vives.
- “Todo de ti”, de Rauw Alejandro.
- “El tiburón”, de Proyecto Uno.
- “Caraluna”, de Bacilos.
- The Killers, banda cuyo repertorio también quedó excluido.
La lista llamó especialmente la atención porque dejó afuera canciones muy instaladas en las pistas de baile y en los casamientos argentinos. La música tuvo un papel central durante la celebración. Ale Sergi estuvo a cargo de las bandejas y Juliana Gattas tomó el micrófono para cantar en vivo y animar la fiesta frente a los invitados.