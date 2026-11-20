Juicio contra Pity Álvarez: se conoce el veredicto por el crimen de Cristian Díaz El Tribunal Oral en lo Criminal N°29 dará a conocer su decisión: las penas podrían ir desde los 11 hasta los 18 años de prisión. El músico no estará presente en la sala porque lleva 49 días internado en una clínica psiquiátrica. Por Agregar C5N en









Se conoce el veredicto contra Pity Álvarez. Redes sociales

A ocho años del crimen contra Cristian Díaz, el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 dará a conocer el viernes su veredicto del caso contra el Pity Álvarez. Las penas que pidieron las partes van desde los 11 a 18 años de prisión, mientras que la defensa espera que lo absuelvan. El músico no estará presente en la sala.

La audiencia está prevista para las 10.30 y el tribunal está integrado por Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, que serán quienes resolverán si condena o absuelve al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. El veredicto se conocerá a las 15.

El fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión e incluso descartó que esté actuando en legítima defensa. Por la querella, Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, pidió 11 años y 2 meses de prisión y solicitó que, en caso de ser condenado, cumpla la pena bajo arresto domiciliario.

La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamó la absolución del cantante. Baños también cuestionó la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso judicial y pidió la nulidad de la pericia del Cuerpo Médico Forense.

Qué pasará si el Pity Álvarez recibe una condena por el crimen del Pity Álvarez El músico no va a estar presente en los tribunales, ya que permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, por disposición de la Justicia Civil. La medida había sido ordenada por un plazo de 90 días.

Si el Pity Álvarez es condenado, no quedaría detenido de manera inmediata, ya que actualmente permanece internado, sino que, una vez cumplido el período de internación que es hasta febrero 2027, ahí podría quedar detenido para comenzar a cumplir la pena que le imponga el tribunal.