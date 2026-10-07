Lionel Scaloni explicó el impacto de la salida de Lionel Messi de la Selección argentina: "Ese aura..."

Lionel Scaloni no pudo ocultar la emoción después del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina. Tras la victoria 3-0 ante Benín en el Monumental, el entrenador destacó la dimensión del capitán y reconoció que haberlo dirigido fue un sueño que nunca imaginó cumplir.
“La sensación de tenerlo de tu lado es incomparable. Ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida”, , expresó Scaloni durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El DT también agradeció a Messi por haberle permitido compartir tantos años dentro del seleccionado.
Y agregó: “Ha sido un sueño que pude hacer realidad. Nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia”
El entrenador recordó especialmente el vínculo construido con el delantero y sostuvo que su ausencia será difícil de asimilar. “No verlo más va a ser triste. Nos deja un legado increíble”, señaló, mientras explicaba que la Selección deberá comenzar una nueva etapa sin su máxima figura.
En sus declaraciones, el técnico remarcó que el equipo deberá encontrar nuevas herramientas para afrontar el futuro. “La única manera de compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”, explicó.
Los números de Messi en la selección
La despedida se produjo luego de 21 años de Messi con la camiseta argentina. El capitán cerró su ciclo con 208 partidos y 126 goles, ambos récords históricos del seleccionado. Ante Benín marcó de penal y participó además en otras dos conquistas del triunfo 3-0.
Para Scaloni, sin embargo, más allá de los números queda una sensación que excede cualquier estadística. “No habrá nada igual en los terrenos de juego”, sostuvo sobre Messi, antes de volver a agradecerle por todo lo que aportó a la Selección argentina.