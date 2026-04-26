27 de abril de 2026 Inicio
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Otra estrella se queda sin Mundial por una grave lesión y compartió su dolor en redes

A solo 45 días del inicio de la Copa del Mundo, un jugador sufrió la rotura de ligamentos y confirmó su ausencia con un triste mensaje. De quién se trata.

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Xavi Simons se rompio los ligamentos de la rodilla derecha y se pierde el el Mundial 2026.

Xavi Simons se rompio los ligamentos de la rodilla derecha y se pierde el el Mundial 2026.

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El mediocampista neerlandés Xavi Simons sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha durante el partido entre Tottenham y Wolverhampton. Esta lesión dejó al futbolista fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando restan pocas semanas para que comience a rodar la pelota en la competencia más esperada.

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La confirmación del diagnóstico médico llegó un día después del encuentro, a través de la cuenta oficial de Instagram del jugador de 23 años. "Mi temporada se termina de forma abrupta y estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido", manifestó el futbolista.

Xavi Simons (1)
Xavi Simons segundos después de la lesión en su rodilla.

Xavi Simons segundos después de la lesión en su rodilla.

El desafortunado hecho ocurrió tras un choque con Hugo Bueno, situación que dejó al deportista tendido en el césped con evidentes gestos de mucho dolor. El personal médico del conjunto londinense debió retirar al volante en camilla mientras se aguardaban los estudios de imagen que finalmente ratificaron la peor noticia.

Simons expresó su frustración, no solo por la competencia de selecciones, sino también por ausentarse de la definición de la Premier League con su equipo a solo dos puntos de la zona de descenso. "Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada... junto con la Copa del Mundo", subrayó.

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El volante pidió paciencia a los fanáticos mientras comienza un largo proceso de rehabilitación que le impedirá representar a su país en la disputa por la Copa del Mundo. "Llevará tiempo encontrar la paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos", concluyó.

Xavi Simons comunicado (1)
El comunicado del jugador tras la rotura de ligamentos.

El comunicado del jugador tras la rotura de ligamentos.

Xavi Simons se suma a un listado de jugadores que se pierden el Mundial 2026

La baja del neerlandés se suma a la lista de ausencias confirmadas que incluye a Rodrygo en Brasil y Samú Omorodion en la selección de España. Por el lado de Argentina, Juan Foyth y Joaquín Panichelli tampoco estarán disponibles para Lionel Scaloni tras sufrir roturas de tendón de Aquiles y ligamentos, respectivamente.

Actualmente, una docena de futbolistas permanecen bajo vigilancia médica, como son los casos de Lamine Yamal y el defensor Cristian "Cuti" Romero. La proximidad del Mundial 2026 mantiene en vilo a los directores técnicos de los seleccionados ante la posibilidad de perder a más jugadores en sus equipos por las competencias locales.

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