Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y otras figuras despidieron al director Adolfo Aristarain

Además del recuerdo de las actrices, se destacaron el saludo del historiador Felipe Pigna al realizador y las últimas palabras de la Asociación Argentina de Actores, entre otros.

El mundo artístico argentino despidió al histórico cineasta Adolfo Aristarain y recordaron algunas de sus creaciones. La actriz Griselda Siciliani recuperó una escena de Martín (Hache) (1997), en la que actúa Cecilia Roth , y su colega y directora Dolores Fonzi compartió una foto del director en Instagram.

Siciliani publicó en la misma red social una imagen de Aristarain trabajando con su cámara, acompañada por el mensaje " Adolfo Aristarain. Gracias " además de la escena de la película mencionada. Fonzi también manifestó su pesar y escribió junto a la imagen: " Qué pérdida más grande. QEPD ".

Desde la Asociación Argentina de Actores describieron a Aristarain : "Despedimos a Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional. Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor".

"¡Hasta siempre, Adolfo Aristarain! Gracias por tanto", escribió el historiador y escritor Felipe Pigna al director en Instagram.

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Quién fue Adolfo Aristarain

El prestigioso cineasta Adolfo Aristarain falleció este domingo en Buenos Aires a sus 82 años, según confirmó la Academia de Cine de España. El reconocido realizador fue figura esencial del cine nacional y director de películas icónicas como Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo y Martín (Hache).

Otro golpe para la cultura argentina. Murió el prestigioso director de cine que fue una de las figuras más influyentes del cine argentino y español. Adolfo Aristarain dejó un enorme legado que le valió además, entre tantos otros reconocimientos, la Medalla de Oro 2024 de la Academia de Cine de España.

Adolfo Aristarain nació en 1943 en Parque Chas y fue el primer director argentino en recibir ese reconocimiento. Fue un cineasta fundamental para la historia del cine en Argentina y en España, obteniendo varios galardones como el Goya a la Mejor Película Iberoamericana por Un lugar en el mundo y el Goya al Mejor Guion Adaptado por Lugares comunes.

Se formó de manera autodidacta y se desempeñó en múltiples roles en la industria antes de consolidarse como director. Fue admirador de John Ford y Alfred Hitchcock, su estilo narrativo se caracterizó por relatos vitalistas y evocadores, enriquecidos por la colaboración con su guionista Kathy Saavedra.

En su discurso al recibir la Medalla de Oro, reflexionó sobre la naturaleza del cine como un oficio que desnuda el alma del director: “El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”.

Aristarain tuvo una relación muy estrecha con sus intérpretes, entre los que destacan Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Cecilia Roth y Juan Diego Botto, entre otros. Siempre sostuvo que sin ellos sus películas no hubieran sido posibles.

Su filmografía reúne títulos esenciales del cine argentino y español como Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache), Lugares comunes y Roma, su última producción, consolidando un legado artístico que lo convirtió en una figura clave del séptimo arte en lengua española.