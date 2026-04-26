Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en boxes y la actriz compartió una foto romántica

Tras citas, imágenes filtradas y rumores varios, la pareja se mostró en público este domingo en el Road Show del deportista, pero la modelo se escapó de las cámaras, aunque compartió una foto tierna del piloto en sus redes sociales.

La historia que compartió Maia Reficco y el momento en que fueron captados por las cámaras en boxes.

Pese a la negación pública de Franco Colapinto , Maia Reficco lo acompañó durante toda su estadía en Argentina y estuvo presente en boxes durante la exhibición que realizó este domingo en Palermo. Además, por si quedaba alguna duda, luego del Road Show la modelo publicó en Instagram una foto romántica del deportista.

Colapinto prendió fuego el monoplaza de Alpine en el cierre de su exhibición en Buenos Aires

Las cámaras los tomaron a ambos por sorpresa en el detrás de escena del evento y la actriz, cuando se dio cuenta, se retiró de la escena para dejar todos los reflectores para Colapinto. Es la primera vez que se los vio en público sin que se trate de una foto o video filtrados de alguna reunión o salida con seres queridos, como el almuerzo de este sábado o la salida a Zárate durante la semana .

La única declaración oficial sobre su noviazgo la realizó el piloto de F1 antes de participar del Gran Premio de Japón, cuando aseguró que estaba "solterísimo" . Sin embargo, la compañía de Maia durante estos días y la forma en que la trata en las fotografías y videos que se filtraron demostrarían lo opuesto.

Si a eso se le suma la foto que compartió la cantante en su Instagram junto a emojis románticos , la narrativa de la soltería se cae a pedazos. Aún así, es cierto que ninguno de ellos detalló cómo se fueron acercando tanto y qué sienten el uno por el otro. Siempre puede tratarse solo de dos jóvenes disfrutando el momento.

Maia Reficco Franco Colapinto La foto que compartió Maia Reficco en su Instagram tras la exhibición del piloto de F1 en Palermo. Instagram

Ambos tienen carreras muy exigentes que los separan de sus seres queridos por largo tiempo, lo que vuelve complicado mantener y nutrir cualquier relación. Solo el tiempo definirá qué rumbo tomará este incipiente amor.

Franco Colapinto, ¿solterísimo?

Antes de competir en el Gran Premio de Japón, Franco Colapinto había negado los rumores que giraban en torno a su vida sentimental al ser consultado al respecto por el periodista Juan Fossaroli. "Estoy solterísimo", había afirmado el deportista tras asegurar que había pasado un fin de semana "tranquilo".

"Ustedes los periodistas inventan muchas cosas, les gusta vender lo que haga un par de clics", criticó el piloto de Alpine en referencia al rumor que empezó a correr debido a las observaciones del panelista Gustavo Méndez en el ciclo La mañana de Moria, quien había afirmado que el vínculo de Colapinto con la actriz Maia Reficco habría evolucionado desde fines de 2025 hasta consolidarse en una relación más estable en lo que va de 2026. El piloto había remarcado que su prioridad es su carrera en la Fórmula 1.