24 de abril de 2026 Inicio
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Mundial 2026: alertan por estafas con el álbum y las figuritas de los jugadores

Especialistas advierten que los ciberdelincuentes simulan páginas oficiales de venta de figuritas, stickers y álbumes ante la proximidad de la Copa del Mundo. Cómo detectar las ofertas "truchas" y evitar robos.

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Desde Panini pidieron seguir las novedades por sus redes oficiales.

Desde Panini pidieron seguir las novedades por sus redes oficiales.

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El fanatismo de los argentinos por el Mundial 2026 se vio opacado por los estafadores, que aprovechan el momento del evento internacional para una estafa digital con las figuritas de los jugadores.

En definitiva, Noruega disputó 3 Copas del Mundo, en las que jugó 8 partidos, de los cuales ganó 2, empató 3 y perdió 3, con una eficacia del 37,5%. Tiene 7 goles a favor y 8 en contra. Ocupa el 50° puesto de la tabla histórica.
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La noticia surgió por una advertencia de una empresa de seguridad informática que notó que hay por lo menos 20 sitios fraudulentos en Latinoamérica simulando ser tiendas oficiales, pero, cuando los usuarios ingresan, les vacían las cuentas.

Los delincuentes aprovechan el interés por las figuritas, que todos buscan, y las ofrecen a valores muy por debajo del precio de mercado. Así, el comprador está ante lo que parecería ser una oportunidad única y no la puede dejar pasar.

Desde Kaspersky Ciberseguridad detectaron las palabras claves como "Quedan pocos paquetes", "Oferta por 24 horas" o "Precio exclusivo para los primeros 10" como el gancho para atrapar a las víctimas.

Estas páginas falsas imitan a las oficiales, desde el ícono de "Agregar al carrito" hasta el cálculo del costo de envío según el código postal y las recomendaciones de productos, por lo que no parecen sitios fraudulentos.

La estafa llega cuando se está al final de la operatoria. En vez de derivar hacia las plataformas de pago seguras, se redirige al comprador a transferencias directas a cuentas de terceros, muchas veces a través de servicios fintech. Una vez que se realiza la operación, el dinero se distribuye enseguida a múltiples cuentas y, por eso, no puede rastrearse ni devolverse.

La estafa con el Mundial 2026 es un fenómeno regional

El patrón de estafa con el álbum de figuritas del Mundial 2026 también se detectó en otros países de la región, con una operatoria similar a la de Argentina, y solo varía según la estructura digital local. En Brasil, los estafadores aprovechan la adopción de PIX, el sistema de transferencias instantáneas del Banco Central. En México, operan con la clonación perfecta de la página oficial de Panini. La empresa emitió un comunicado sobre el tema: "Si no se anuncia en nuestras redes sociales oficiales, no existe", subrayaron.

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