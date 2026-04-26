26 de abril de 2026 Inicio
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Uno por uno, todos los intentos de atentado contra Donald Trump

Ningún presidente estadounidense moderno ha acumulado tantas tentativas de asesinato como el empresario republicano. La de este sábado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se suma a una extensa lista, con algunos patrones que se repiten.

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Donald Trump con el puño en alto y su oreja ensangrentada en 2024

Donald Trump con el puño en alto y su oreja ensangrentada en 2024, una imagen que recorrió el mundo.

Evan Vucci / AP

Ningún presidente estadounidense moderno ha acumulado tantos intentos de asesinato como Donald Trump. El de este sábado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se suma a una extensa lista de tentativas de magnicidio, con algunos patrones que se repiten, como hombres armados en situaciones públicas, un protocolo de seguridad y el presidente que escapa, a veces, por escasos segundos.

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Hasta el momento, pese a algunas fallas, los esquemas de seguridad del Servicio Secreto han sido eficaces para proteger la vida del mandatario, quien busca la confrontación permanente y suele redoblar la apuesta luego de cada intento fallido.

Los intentos de asesinato de Donald Trump

Marzo de 2016: el primer ataque en Dayton, Ohio

Era un mitin de campaña rutinario cuando Thomas DiMassimo, de 22 años, rompió la barricada policial y se lanzó hacia el escenario donde Trump hablaba. El Servicio Secreto lo derribó antes de que llegara. DiMassimo fue arrestado, acusado de desorden público y condenado a un año de libertad condicional. Fue el primer incidente físico directo contra Trump como candidato, y marcó el inicio de una larga serie.

Junio de 2016: Las Vegas, Nevada

Michael Steven Sandford, ciudadano británico de 20 años, intentó arrebatarle el arma a un agente de policía en un mitin en el Treasure Island Hotel con el objetivo de dispararle a Trump. Fue reducido de inmediato, arrestado y posteriormente deportado al Reino Unido tras pasar más de un año detenido.

Noviembre de 2016: falsa alarma en Reno, Nevada

Días antes de las elecciones presidenciales, alguien gritó "pistola" en un mitín republicano. El Servicio Secreto evacuó a Trump del escenario en cuestión de segundos. Finalmente, el individuo resultó estar desarmado.

Septiembre de 2017: Dakota del Norte

Gregory Lee Leingang robó un montacargas en una refinería de petróleo con el plan de embestir la caravana presidencial de Trump. La máquina se rompió antes de alcanzar su objetivo y fue detenido.

Julio de 2024: Butler, Pensilvania, una bala le roza la oreja

El más grave de todos hasta ese momento. El 13 de julio de 2024, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, trepó al techo de un edificio cercano al escenario del mitin y abrió fuego con un rifle de estilo AR-15. Una bala le rozó la oreja derecha a Trump. El bombero voluntario Corey Comperatore murió al cubrir a su familia y dos personas más resultaron gravemente heridas. El Servicio Secreto abatió al tirador en segundos, mientras que las imágenes de Trump con el puño en alto y la oreja ensangrentada se convirtieron en uno de los documentos políticos más impactantes del siglo. El ataque expuso fallos graves en la planificación del Servicio Secreto y provocó renuncias y una investigación del Congreso.

Septiembre de 2024: West Palm Beach, Florida, doce horas al acecho

Ryan Wesley Routh, de 58 años, se apostó entre los arbustos del Trump International Golf Club durante doce horas con un rifle apuntando al campo de golf donde jugaba Trump. Un agente lo detectó a tiempo y le disparó. Routh huyó, fue arrestado y en 2026 fue condenado a cadena perpetua. Las investigaciones revelaron que había comenzado a planificar el ataque en febrero de 2024 con un cómplice.

Febrero de 2026: Mar-a-Lago, Florida, un hombre armado y con nafta

El 22 de febrero de 2026, Austin Tucker Martin, de 21 años, se infiltró en Mar-a-Lago armado con una escopeta y un bidón de nafta mientras Trump estaba en Washington. El Servicio Secreto lo mató en el acto. El incidente reavivó el debate sobre la seguridad en la residencia privada del presidente.

Abril de 2026: disparos en la Cena de Corresponsales en Washington D.C.

El episodio más reciente y, por su escenario, el más perturbador. El 25 de abril de 2026, Cole Tomas Allen, de 31 años, irrumpió armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton, donde se encontraban Trump, Melania, el vicepresidente JD Vance y cientos de periodistas y funcionarios. El tirador abrió fuego en el área de seguridad. Un agente fue alcanzado en el chaleco antibalas y fue dado de alta horas después, mientras que Trump fue evacuado ileso. Era la primera vez que asistía a esta cena como presidente en ejercicio.

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