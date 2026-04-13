13 de abril de 2026 Inicio
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Se conoció la gravedad de la lesión del Cuti Romero: ¿se pierde el Mundial?

El defensor salió llorando en el partido frente a Sunderland luego de un choque con el arquero Antonín Kinský. Si bien los dos jugadores de los Spurs quedaron doloridos en el césped, el argentino se llevó la peor parte.

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CutiRomero sufrió una lesión en el ligamento colateral y tendrá entre 6 y 8 semanasde recuperación.

Cuti Romero sufrió una lesión en el ligamento colateral y tendrá entre 6 y 8 semanas de recuperación.

Cristian “Cuti” Romero despertó todas las alarmas luego de salir llorando del campo de juego por un fuerte golpe en su pierna y recientemente se dio a conocer el grado de lesión del defensor que generó preocupación en la Selección. ¿Llega al Mundial 2026?

Roberto De Zerbi y Cuti Romero.
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Según trascendió Romero sufrió una “lesión en el ligamento colateral” durante el encuentro de Tottenham y Sunderland, lo que le demandará entre 6 y 8 semanas de recuperación, lo que lo dejará fuera del campo de juego en algunos partidos en la Premier League, en un tramo clave de la temporada para el conjunto londinense.

De igual modo, los estudios médicos descartaron una lesión más grave, algo que generó preocupación ya que el campeón del mundo salió llorando, pero ahora podría llegará con lo justo a la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio.

El defensor de la Selección argentina pidió el cambio a casi 20 minutos del segundo tiempo luego de un duro choque con el arquero Antonín Kinský: fue a cubrir una pelota, pero el delantero rival, Brian Brobbey, lo empujó y provocó el choque con el guardametas de los Spurs: ambos se chocaron, rápidamente pidieron la asistencia de los médicos de manera desesperada, pero el argentino se llevó la peor parte.

Según señaló el periodista Gastón Edul, Cuti tiene cierta inestabilidad en la rodilla y van a hacerle análisis para ver si se lastimó el ligamento colateral interno o si fue solamente el golpe.

Cuándo vuelve a jugar la Selección pensando en el Mundial 2026

Teniendo en cuenta los plazos de recuperación, si todo marcha de la mejor manera, Cristian “Cuti” Romero podría llegar en condiciones de participar en el amistoso del 9 de junio frente a Islandia, lo que sería clave para retomar ritmo futbolístico, sobre todo a pocos días del inicio de la competencia mundialista.

Tres días antes de este encuentro, el campeón del mundo disputará otro choque frente a Honduras en el Estadio Kyle Field, en Texas, lo que serán una instancia preparatoria para el debut en el Mundial 2026 contra Argelia en el El Arrowhead Stadium de Kansas City desde las 22, hora argentina, correspondiente al Grupo J.

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