27 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Quini 6: los resultados del sorteo 3.368 del domingo 26 de abril de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de abril de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de abril de 2026.

Redes Sociales

El sorteo 3.368 del Quini 6 de este domingo 26 de abril repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 25 de abril de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3877 del sábado 25 de abril de 2026

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 26 de abril de 2026

Números ganadores: 16 - 17 - 20 - 28 - 30 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $2.472.493,24

4 aciertos: 1.187 ganadores. Premio: $10.623,18

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 26 de abril de 2026

Números ganadores: 01 - 04 - 06 - 15 - 20 - 28

6 aciertos: un ganador. Premio: $965.697.295,50

5 aciertos: 68 ganadores. Premio: $618.123,31

4 aciertos: 2.648 ganadores Premio: $4.761,98

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 26 de abril de 2026

Números ganadores: 02 - 09 - 32 - 40 - 41 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $3.210.639.444

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 26 de abril de 2026

Números ganadores: 11 - 14 - 20 - 34 - 38 - 40

6 aciertos: 18 ganadores. Premio: $20.953.876,50

Pozo extra: resultado del domingo 26 de abril de 2026

Números ganadores: 01 - 02 - 04 - 06 - 09 - 15 - 16 - 17 - 20 - 28 - 30 - 32 - 40 - 41 - 42

6 aciertos: 781 ganadores. Premio: $198.463,51

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.369 del Quini 6 se realizará el miércoles 29 de abril a las 21:15. Pozo estimado: $5.900.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 22 de abril de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3876 del miércoles 22 de abril de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de abril de 2026.

Quini 6: 42 ganadores se llevaron más de $6 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Estos son los resultados del sorteo 3366 del domingo 19 de abril de 2026

Quini 6: los resultados del sorteo 3366 del domingo 19 de abril de 2026

Resultados del Loto Plus del sábado 25 de abril de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3875 del sábado 18 de abril de 2026

La estafadora ya tiene otras víctimas en su haber delictivo. 

Mar del Plata: una mujer denunció que su amiga le robó el DNI y sacó un crédito a su nombre

Un chico de 14 años escribió una amenaza en redes y terminó detenido.

Morón: un adolescente de 14 años amenazó a la directora de su colegio y terminó procesado

Rating Cero

Adolfo Aristarain.

Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y otras figuras despidieron al director Adolfo Aristarain

La historia que compartió Maia Reficco y el momento en que fueron captados por las cámaras en boxes.

Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en boxes y la actriz compartió una foto romántica

La confesión de Maglietti sobre sus comienzos en los medios: Elegí el mal menor. 

Alejandra Maglietti reveló la insólita reacción de su abuela tras su desnudo en una revista erótica

María Susini y Facundo Arana.

María Susini aclaró que no está divorciada de Facundo Arana: ¿qué pasa entre ellos?

Su participación en la serie fue breve pero importante.

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en El Chavo del 8: tiene 68 años

Brian Sarmiento fue señalado por un gesto inadmisible en la casa.

Brian Sarmiento en el ojo de Gran Hermano: lo acusan de escupir la comida de sus compañeros

últimas noticias

El ministro Caputo reestructuró su gabinete.

Caputo nombró a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de abril de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.368 del domingo 26 de abril de 2026

Hace 1 hora
Juanicar fue respaldado por su familia con un comunicado ante los ataques homofóbicos. 

Gran Hermano: la familia de Juanicar denunció homofobia y exigió sanciones inmediatas

Hace 2 horas
La estafadora ya tiene otras víctimas en su haber delictivo. 

Mar del Plata: una mujer denunció que su amiga le robó el DNI y sacó un crédito a su nombre

Hace 2 horas
Melania Trump y Donald Trump antes del ataque en el hotel Washington Hilton.

Trump confirmó que demoró su salida del escenario tras el ataque porque "quería ver qué pasaba"

Hace 2 horas