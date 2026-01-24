24 de enero de 2026 Inicio
Alarma en la Selección argentina: Juan Foyth se lesionó feo y podría perderse el Mundial 2026

El jugador de Villarreal debió ser reemplazado en la derrota con el Merengue, y el diagnóstico no es el mejor: según las primeras observaciones, "tiene comprometido el tendón de Aquiles de su pierna izquierda".

El defensor salió a los 22 minutos del primer tiempo por una lesión en su pierna izquierda.

Diario AS/Carme Ripolles

El defensor de Villarreal, Juan Foyth, se lesionó feo en la derrota de su equipo frente a Real Madrid por 2-0, en el Estadio de la Cerámica, por la fecha 22 de La Liga de España. El central, que es habitualmente convocado por la Selección argentina, salió a los 22 minutos del primer tiempo por un dolor en su pierna izquierda, y las primeras observaciones indican que tiene el tendón de Aquiles comprometido.

Este jugador de la Selección argentina brilla en el fútbol europeo.
En medio de un ataque del equipo Merengue, promediando la primera etapa, el surgido en las inferiores de Estudiantes de La Plata realizó un mal movimiento, apoyó mal el pie izquierdo y enseguida cayó desplomado en su propia área. El cuerpo médico del Villarreal ingresó rápidamente y constató la gravedad de la lesión.

El futbolista abandonó el terreno de juego entre aplausos, sin poder apoyar la pierna y ayudado por dos miembros del cuerpo médico del Villarreal. Su compañero de Selección, Franco Mastantuono, se despidió de él con un beso, señal de que la lesión parecía grave, algo que se comprobará en los próximos días.

Foyth lesion
La preocupación de la Selección por la lesión de Foyth es total.

"En una primera valoración, lo de Foyth es una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Pendiente de pruebas", informó el Villarreal después del encuentro. Si se cumplen los peores pronósticos, Foyth podría perderse lo que resta de temporada.

La lesión de Foyth sería la tercera de gravedad durante su exitosa carrera, en una seguidilla que lo tiene a maltraer, fundamentalmente tras consagrarse en el Mundial de Qatar 2022. En diciembre de 2023 debió ser operado por una lesión en el hombro derecho que ya arrastraba desde hace tiempo y el parate fue prolongado. Cuando su vuelta era un hecho, a mediados del 2024 sufrió una contusión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que lo alejó del campo de juego hasta el 18 de diciembre de ese año.

Mirá el momento de la lesión de Juan Foyth que alarma a la Selección argentina

