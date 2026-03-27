27 de marzo de 2026 Inicio
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"Esto no se lo merece nadie": el desgarrador mensaje de Joaquín Panichelli tras la dura lesión que lo dejó afuera del Mundial 2026

El delantero de la Selección argentina, que era considerado por Lionel Scaloni para estar en la lista definitiva, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y tuvo se descargo en redes sociales.

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El delantero

El delantero, de 23 años, juega en el Racing de Estrasburgo de Francia.

A horas del primer amistoso del año de la Selección argentina un golpazo recibió el plantel tras la mala noticia de la lesión del delantero Joaquín Panichelli. El jugador de Racing de Estrasburgo de Francia sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y descargó toda su tristeza en redes sociales.

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"Esto no se lo merece nadie", expresó el jugador, surgido de las Inferiores de River, quien estaba en la consideración del entrenador Lionel Scaloni para estar en la lista definitiva del Mundial 2026. En su mejor momento futbolístico, el delantero cordobés sufrió la grave lesión durante los entrenamientos en la Albiceleste.

Máximo goleador de la Ligue 1 con 18 goles y cuatro asistencias en 38 partidos, Panichelli es uno de los atacantes top de Europa y competía con José Manuel López por un lugar en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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“A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticia, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”, expresó el delantero, en un posteo en redes sociales, quien ya había tenido la misma lesión, en la otra rodilla, cuando jugaba en el Deportivo Alavés

Además, añadió: “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”.

Finalmente, concluyó: “Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son 2 días. Gracias por todas las muestras de cariño”.

Mirá el mensaje de Joaquín Panichelli tras la dura lesión

carta panichelli

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