Gran Hermano: la familia de Juanicar denunció homofobia y exigió sanciones inmediatas

El entorno del participante publicó un descargo por los ataques y gestos realizados contra el joven dentro de la casa. Apuntaron contra Brian Sarmiento y Danelik tras la viralización de videos que exponen conductas discriminatorias.

Juanicar fue respaldado por su familia con un comunicado ante los ataques homofóbicos.

La familia de Juan Ignacio Caruso, conocido como Juanicar, emitió un fuerte comunicado para repudiar los ataques y gestos contra la sexualidad del joven. El mensaje de el círculo íntimo del participante de Gran Hermano: Generación Dorada apuntó contra Brian Sarmiento y Danelik por reiteradas actitudes de carácter homofóbico.

Los familiares del joven decidieron expresar su descontento tras la viralización de diversos fragmentos de la transmisión donde se escuchan frases cargadas de odio. "Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a los dichos y actitudes de carácter homofóbico", sostuvieron mediante un posteo desde la cuenta oficial de Instagram de Juanicar.

Un ejemplo de estas reprochables acciones por parte de los participantes apuntados, fue un video que circuló en el que Danelik, tras una discusión con Juanicar, se acercó al jugador con un desodorante en la mano y disparó: "Que se lo meta en el orto porque le hacía falta".

Sin embargo, uno de los puntos más críticos del reclamo fue contra la producción y se centró en la manipulación de las imágenes que el público recibe a diario. "Nos preocupa profundamente que, en reiteradas ocasiones, este tipo de situaciones sean interrumpidas mediante cortes de transmisión", subrayaron en el escrito.

La denuncia también resaltó la disparidad de criterios que aplican desde el programa al momento de sancionar a los concursantes. "Resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que, en otras oportunidades, conductas discriminatorias han sido sancionadas de manera inmediata", remarcaron.

La publicación en redes recordó la expulsión de Carmiña por comentarios racistas para evidenciar la liviandad con que son abordados los agravios contra Juanicar. "Nos cuesta comprender por qué este tipo de comportamientos se repite de forma constante sin que se adopten medidas concretas", sentenciaron.

Finalmente, los responsables del mensaje exigieron a las autoridades del canal un trato equitativo y responsable para cuidar la integridad del jugador. "Consideramos firmemente que este tipo de actitudes homofóbicas no pertenecen al juego de Gran Hermano", concluyó el comunicado con un pedido urgente.

Brian Sarmiento suma un nuevo escándalo en Gran Hermano

Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica tras la viralización de una imagen donde se lo observa escupiendo la comida. El gesto es considerado una falta grave a las normas de convivencia y generó un rechazo masivo por parte de los seguidores.

"No es la primera vez que lo hace. Larga escupitajos en la bacha. Es inmundo y da muchísimo asco", señaló un usuario en las redes sociales. La captura del momento se volvió tendencia en X y muchos seguidores exigieron la expulsión del mediático exfutbolista de la casa.

Este escándalo afectó la imagen del participante en una semana decisiva donde Gran Hermano anuló la fulminante contra la concursante Pincoya. Sarmiento quedó en placa y enfrentará un duelo de eliminación muy complicado frente a Yipio por el voto popular.