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Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en El Chavo del 8: tiene 68 años

Luego de su paso por la televisión eligió un camino profesional distinto. Hoy está enfocada en su carrera fuera del entretenimiento.

Su participación en la serie fue breve pero importante.

Su participación en la serie fue breve pero importante.

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  • Luego de interpretar a Paty en El Chavo del 8, Ana Lilian de la Macorra dejó la televisión.

  • Decidió cambiar de rumbo profesional y se formó en psicología en Estados Unidos.

  • Rechazó continuar en el programa pese a recibir propuestas laborales atractivas.

  • Actualmente desarrolla su carrera lejos del espectáculo, dedicada al ámbito de la salud.

La historia de Ana Lilian de la Macorra volvió a despertar interés entre los seguidores de El Chavo del 8, donde interpretó a Paty, uno de los personajes recordados de la ficción. A más de cuatro décadas del final del programa, su vida tomó un rumbo completamente distinto al que muchos imaginaban.

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Su participación en la serie fue breve pero importante, ya que su personaje generó gran repercusión entre el público. En la trama, Paty tenía un vínculo cercano con el Chavo lo que la convirtió en una figura destacada dentro del universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

Sin embargo, luego de finalizar su etapa en la televisión, decidió alejarse por completo del ambiente artístico. En lugar de continuar en la pantalla, se inclinó por priorizar su formación académica y construir una carrera profesional en otro ámbito.

Ana Lilian de la Macorra

Cómo se ve hoy la actriz que hizo de Paty en El Chavo del 8

Ana Lilian de la Macorra llegó al papel de Paty luego de trabajar como editora en producciones vinculadas a Gómez Bolaños, como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Fue en 1978 cuando recibió la propuesta para interpretar al personaje, ya que no encontraban a alguien que encajara con el perfil buscado.

Su aparición en la serie se extendió entre 1978 y 1979, período en el que participó en distintos episodios y momentos que recuerdan los fans. A pesar del impacto que generó en la audiencia, decidió no continuar en el programa y dejar atrás esa etapa.

Ana Lilian de la Macorra

A fines de 1979, tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos para estudiar psicología, incluso rechazando una oferta laboral con buenas condiciones económicas para seguir en la televisión. Cursó sus estudios en la Universidad de Baltimore, donde también completó una maestría en psicoterapia.

Con el paso del tiempo, desarrolló su carrera en el ámbito clínico, trabajando en distintos centros de salud en Estados Unidos. Luego regresó a México, donde abrió su propio consultorio, consolidando así una vida profesional alejada del espectáculo.

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