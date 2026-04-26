Alejandra Maglietti reveló la insólita reacción de su abuela tras su desnudo en una revista erótica La abogada contó cómo una decisión laboral y un exorcismo casero marcaron su ingreso a la fama. “Cayó indignada a mi casa a exorcizar diciendo que había entrado el maligno a nuestra familia", reveló. + Seguir en







La confesión de Maglietti sobre sus comienzos en los medios: "Elegí el mal menor". Redes sociales

Alejandra Maglietti reveló la insólita reacción de su familia tras su primer desnudo para una revista. Su abuela "cayó indignada" a su casa "a exorcizar diciendo que había entrado el maligno a su familia". Además, la abogada dio detalles de cómo una decisión laboral y un exorcismo casero marcaron su ingreso a la fama.

Maglietti recordó en el ciclo Storytime (Bondi) la inesperada reacción familiar tras su primer desnudo para un magazine de hombres: su abuela llegó con agua bendita para “hacer un exorcismo” en la casa. En ese momento, la modelo debía elegir entre dos propuestas que podían impulsar su carrera: participar en Gran Hermano 2007 o posar para Playboy. Finalmente, su padre la convenció de optar por la revista, decisión que contó con el permiso de toda la familia y marcó sus primeros pasos en los medios. "Entre dos males, eligió el mal menor", expresó su padre.

Tras posar para la famosa revista para hombres, su familia intentó que la noticia no llegara a oídos de la matriarca. Sin embargo, cuando la publicación salió en Formosa, se agotó rápidamente y la mujer terminó enterándose. Indignada, se apersonó en la casa de su nieta con agua bendita para “exorcizar” lo que consideraba la llegada del mal a la familia. "Un quilombo de novela", recordó Maglietti entre risas.

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Aprovechando su paso por el ciclo, la abogada fue consultada por el caso Ángel y sobre la participación de Cinthia Fernández en la cobertura mediática. La panelista defendió la libertad de opinar, aunque marcó límites frente a declaraciones extremas como pedir la pena de muerte.