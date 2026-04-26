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Brian Sarmiento en el ojo de Gran Hermano: lo acusan de escupir la comida de sus compañeros

Una imagen viral que lo muestra escupiendo los alimentos dentro de la casa desató un fuerte escándalo en redes sociales. La polémica crece y su permanencia en el reality quedó seriamente comprometida.

Brian Sarmiento fue señalado por un gesto inadmisible en la casa.

Brian Sarmiento fue señalado por un gesto inadmisible en la casa.

Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica en Gran Hermano tras la viralización de una imagen en la que se lo observa escupiendo la comida de sus compañeros. El gesto, considerado una falta grave a las normas de convivencia, generó un fuerte repudio en redes sociales y puso en duda su continuidad dentro de la casa.

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No es la primera vez que lo hace. Larga escupitajos en la bacha. Es inmundo y da muchísimo asco”, señaló un usuario en redes sociales donde comenzó a gestarse la polémica. La captura del momento donde se ve al exfutbolista soltando algo de su boca se viralizó y generó una ola de comentarios señalando el desagradable comportamiento del participante.

El escándalo golpea una vez más la figura de Sarmiento que ya viene sufriendo altibajos que hacen temblar su permanencia dentro de la casa de la Generación Dorada. De todos modos, fuera del reality aún conserva parte del respaldo de seguidores de su carrera futbolística mientras que dentro del programa el apoyo parece haberse derrumbado por completo.

Brian-Sarmiento escupiendo en la bacha

Como si algo más le faltara a Brian para verse amenazado de cara a su futuro dentro de la casa, el escándalo estalló en una semana clave del juego: Gran Hermano anuló la fulminante contra Pincoya y lo dejó en placa, por lo que este viernes podría enfrentarse en un duelo explosivo con Yipio, otra de las participantes más cuestionadas.

Si bien en el arranque de la semana empezó como el primer candidato para irse pero supo repuntar, aunque sigue con muchos votos negativos. Entre acusaciones de juego sucio, repudio masivo en redes y una nominación cargada de tensión, su figura quedó más expuesta que nunca y en la cuerda floja.

Los analistas de Gran Hermano opinaron que, si bien Danelik, Solange y Franco Zunino siguen en placa, los máximos candidatos para ser eliminados este lunes son Yipio y Brian Sarmiento. Este mano a mano de alto impacto está muy peleado, así que lo que hagan estos participantes el fin de semana y hasta el lunes puede afectar el resultado que define el público con su voto, ya que las encuestas solo reflejan tendencias.

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