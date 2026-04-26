Donald Trump confirmó que demoró su salida del escenario tras el ataque porque "quería ver qué pasaba"

El presidente de Estados Unidos defendió el operativo de evacuación que desplegó el Servicio Secreto ante el atentado contra su vida. JD Vance fue evacuado más rápido y esa diferencia generó cuestionamientos.

En distintos videos del ataque contra el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , que se viralizaron en redes sociales quedó registrado el tiempo que tardó el Servicio Secreto, unos 20 segundos, en sacar al mandatario del escenario. Para los usuarios resultó llamativo en comparación con la rapidez con que se retiró al vicepresidente JD Vance .

El FBI investiga el móvil del atentado contra Trump y un manifiesto que el sospechoso envió a su familia

Personal de seguridad toma de la ropa a Vance y en tres segundos está abajo del escenario, mientras que Trump continúa sentado y parece tropezar y caer al piso cuando finalmente emprende la retirada. A raíz de esto, el mandatario estadounidense reconoció al programa local 60 minutos que esa demora fue "un poco" su culpa": "Quería ver qué estaba pasando y no se los hice fácil" .

El empresario republicano indicó que tras unos pocos segundos se dio cuenta de que "tal vez estaba pasando algo malo, algo diferente de lo normal" , pronto comenzó a seguir las órdenes de los guardaespaldas, a quienes describió como "gente increíble", y admitió que fue él quien hizo "que actuaran un poco más despacio".

Trump relató que al principio del incidente le dijo a sus custodios "un momento, esperen, déjenme ver, esperen" , pero luego comprendió la gravedad del asunto y comenzó a bajar las escaleras del escenario junto a la primera dama, Melania Trump.

Pese a las imágenes que pueden verse en todos los videos, que lo muestran trastabillando y casi caído en los empujones para abandonar el escenario, el jefe de Estado norteamericano aseguró que salió "caminando y bastante erguido". Aunque, detalló, que casi saliendo y ante el pedido del Servicio Secreto para que se tire al suelo, lo hizo al igual que su esposa .

Uno por uno, todos los intentos de atentado contra Donald Trump previos

Marzo de 2016: el primer ataque en Dayton, Ohio

Era un mitin de campaña rutinario cuando Thomas DiMassimo, de 22 años, rompió la barricada policial y se lanzó hacia el escenario donde Trump hablaba. El Servicio Secreto lo derribó antes de que llegara. DiMassimo fue arrestado, acusado de desorden público y condenado a un año de libertad condicional. Fue el primer incidente físico directo contra Trump como candidato, y marcó el inicio de una larga serie.

Junio de 2016: Las Vegas, Nevada

Michael Steven Sandford, ciudadano británico de 20 años, intentó arrebatarle el arma a un agente de policía en un mitin en el Treasure Island Hotel con el objetivo de dispararle a Trump. Fue reducido de inmediato, arrestado y posteriormente deportado al Reino Unido tras pasar más de un año detenido.

Noviembre de 2016: falsa alarma en Reno, Nevada

Días antes de las elecciones presidenciales, alguien gritó "pistola" en un mitín republicano. El Servicio Secreto evacuó a Trump del escenario en cuestión de segundos. Finalmente, el individuo resultó estar desarmado.

Septiembre de 2017: Dakota del Norte

Gregory Lee Leingang robó un montacargas en una refinería de petróleo con el plan de embestir la caravana presidencial de Trump. La máquina se rompió antes de alcanzar su objetivo y fue detenido.

Julio de 2024: Butler, Pensilvania, una bala le roza la oreja

El más grave de todos hasta ese momento. El 13 de julio de 2024, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, trepó al techo de un edificio cercano al escenario del mitin y abrió fuego con un rifle de estilo AR-15. Una bala le rozó la oreja derecha a Trump. El bombero voluntario Corey Comperatore murió al cubrir a su familia y dos personas más resultaron gravemente heridas. El Servicio Secreto abatió al tirador en segundos, mientras que las imágenes de Trump con el puño en alto y la oreja ensangrentada se convirtieron en uno de los documentos políticos más impactantes del siglo. El ataque expuso fallos graves en la planificación del Servicio Secreto y provocó renuncias y una investigación del Congreso.

Septiembre de 2024: West Palm Beach, Florida, doce horas al acecho

Ryan Wesley Routh, de 58 años, se apostó entre los arbustos del Trump International Golf Club durante doce horas con un rifle apuntando al campo de golf donde jugaba Trump. Un agente lo detectó a tiempo y le disparó. Routh huyó, fue arrestado y en 2026 fue condenado a cadena perpetua. Las investigaciones revelaron que había comenzado a planificar el ataque en febrero de 2024 con un cómplice.

Febrero de 2026: Mar-a-Lago, Florida, un hombre armado y con nafta

El 22 de febrero de 2026, Austin Tucker Martin, de 21 años, se infiltró en Mar-a-Lago armado con una escopeta y un bidón de nafta mientras Trump estaba en Washington. El Servicio Secreto lo mató en el acto. El incidente reavivó el debate sobre la seguridad en la residencia privada del presidente.