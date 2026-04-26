El Gobierno condenó el intento de atentado contra Donald Trump durante una cena en Washington

La Casa Rosada repudió el tiroteo en el hotel Hilton y apuntó contra la “retórica violenta”; el sospechoso fue detenido y el presidente estadounidense resultó ileso.

El Gobierno de Javier Milei repudió el intento de atentado contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton en Washington.

A través de un comunicado oficial, la administración nacional manifestó su “más enérgico repudio” al ataque y advirtió sobre el impacto de “la retórica violenta de la izquierda” , a la que responsabilizó por generar un clima que puede derivar en este tipo de episodios.

"La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el Presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca", comienza el comunicado publicado por la cuenta Oficina del Presidente.

"Celebramos que tanto el Presidente Trump como la Primera Dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos , y que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien", continua el texto.

"El Presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques", se agrega.

Comunicado Donald Trump

El hecho se produjo en medio del evento, cuando un hombre armado intentó ingresar a las instalaciones. Ante la situación, el Servicio Secreto activó el protocolo de emergencia y retiró al mandatario estadounidense del lugar. Trump no sufrió heridas y se encuentra fuera de peligro.

El atacante fue detenido en el lugar por las fuerzas de seguridad y, según informaron las autoridades, no representa una amenaza. Fue identificado como Cole Allen, un hombre de 31 años oriundo de California, que trabaja como docente y cuenta con formación en ingeniería y ciencias de la computación. Hasta el momento, no se dieron a conocer los motivos del intento de atentado.