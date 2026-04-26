27 de abril de 2026 Inicio
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Mar del Plata: una mujer denunció que su amiga le robó el DNI y sacó un crédito a su nombre

La víctima vive un verdadero infierno tras la traición de una joven que le robó el documento y contrajo una deuda en su nombre. Desde entonces recibe amenazas de prestamistas que reclaman un dinero que nunca pidió. No es el único caso: otras personas también fueron engañadas por la misma estafadora.

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La estafadora ya tiene otras víctimas en su haber delictivo. 

La estafadora ya tiene otras víctimas en su haber delictivo. 

Una mujer denunció que su amiga le robó el DNI y sacó un crédito a su nombre en Mar del Plata. La víctima vive un verdadero infierno tras la traición de la joven que le robó el documento y contrajo una deuda en su nombre. Desde entonces recibe amenazas de prestamistas que reclaman un dinero que nunca pidió. No es el único caso: otras personas también fueron engañadas por la misma estafadora.

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La víctima denunció que la estafadora se aprovechó de su solidaridad. El episodio se remonta a enero de este año, cuando la denunciante le abrió las puertas de su hogar a la chica luego de que su madre la echara de la casa . Según consta en la denuncia radicada en la policía, la joven permaneció allí unas dos semanas, hasta que se marchó diciendo que había conseguido otro lugar donde quedarse gracias a un dinero prestado.

Días después, la madre de la víctima enfrentó una situación inesperada en su propia casa. Se presentaron un hombre y una mujer que preguntaron por su hija. Al responder que no estaba, según relató, el sujeto le reclamó el pago de un supuesto préstamo y se levantó la remera para mostrarle un arma de fuego. Se retiró rápidamente en moto junto a su acompañante.

estafadora Mar del Plata

Las intimidaciones en la vivienda de la víctima se fueron repitiendo a lo largo de los meses. Por lo que la mujer decidió ir a buscar su supuesta amiga que le terminó confesando que le robó el documento y sacó un préstamo a su nombre sin su consentimiento.

Al poco tiempo, otros dos hombres volvieron a presentarse en la vivienda para reclamar el pago de una supuesta cuota. En esta ocasión sí se encontraba la víctima que reconoció a uno de ellos por haber mantenido una relación con la estafadora en el pasado. La joven les aclaró que nunca había solicitado un préstamo ni debía dinero, pero los individuos la intimidaron mostrando un arma de fuego antes de escapar en moto.

Segú la denuncia policial, a partir de ese episodio la víctima formalizó la presentación judicial y pidió una restricción de acercamiento. No sería el primer caso de la estafadora ya que otras personas denunciaron haber sido engañadas por esta mujer y que es imposible dar con su paradero porque las bloquea del celular y todas las redes sociales. "Esto no puede quedar en la nada, sabemos que hay más víctimas; tienen que hablar", expresó la última víctima.

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