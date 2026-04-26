Mar del Plata: una mujer denunció que su amiga le robó el DNI y sacó un crédito a su nombre La víctima vive un verdadero infierno tras la traición de una joven que le robó el documento y contrajo una deuda en su nombre. Desde entonces recibe amenazas de prestamistas que reclaman un dinero que nunca pidió. No es el único caso: otras personas también fueron engañadas por la misma estafadora. Por + Seguir en







La estafadora ya tiene otras víctimas en su haber delictivo.

Una mujer denunció que su amiga le robó el DNI y sacó un crédito a su nombre en Mar del Plata. La víctima vive un verdadero infierno tras la traición de la joven que le robó el documento y contrajo una deuda en su nombre. Desde entonces recibe amenazas de prestamistas que reclaman un dinero que nunca pidió. No es el único caso: otras personas también fueron engañadas por la misma estafadora.

La víctima denunció que la estafadora se aprovechó de su solidaridad. El episodio se remonta a enero de este año, cuando la denunciante le abrió las puertas de su hogar a la chica luego de que su madre la echara de la casa . Según consta en la denuncia radicada en la policía, la joven permaneció allí unas dos semanas, hasta que se marchó diciendo que había conseguido otro lugar donde quedarse gracias a un dinero prestado.

Días después, la madre de la víctima enfrentó una situación inesperada en su propia casa. Se presentaron un hombre y una mujer que preguntaron por su hija. Al responder que no estaba, según relató, el sujeto le reclamó el pago de un supuesto préstamo y se levantó la remera para mostrarle un arma de fuego. Se retiró rápidamente en moto junto a su acompañante.

estafadora Mar del Plata Las intimidaciones en la vivienda de la víctima se fueron repitiendo a lo largo de los meses. Por lo que la mujer decidió ir a buscar su supuesta amiga que le terminó confesando que le robó el documento y sacó un préstamo a su nombre sin su consentimiento.