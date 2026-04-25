El entrenador de la Selección argentina ajusta detalles del plantel con una base consolidada y disputas abiertas en zonas clave del equipo.

La principal incógnita que enfrenta Lionel Scaloni es cómo resolver los últimos lugares del mediocampo, donde varios futbolistas buscan ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026 , con Giovani Lo Celso y Franco Mastantuono como los principales aspirantes a quedarse con esos cupos.

Hay cerca de 22 jugadores prácticamente asegurados en la lista de la Selección argentina.

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Con el torneo a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico acelera el análisis del rendimiento de sus dirigidos, especialmente en el fútbol europeo, donde se define la temporada. La base del equipo campeón del mundo se mantiene firme, pero hay casilleros que aún no tienen dueño .

En este escenario, la competencia interna crece y obliga a tomar decisiones finas . El equilibrio entre experiencia y presente futbolístico aparece como el principal criterio para terminar de definir la nómina.

Mastantuono asoma como una de las sorpresas posibles en la convocatoria.

El mediocampo argentino es uno de los sectores con mayor cantidad de certezas, pero también donde se libra una pelea intensa por los últimos cupos. Entre los nombres que buscan asegurarse un lugar aparecen Giovani Lo Celso y Franco Mastantuono .

Lo Celso, un habitual en el ciclo, intenta recuperar terreno tras algunos altibajos físicos. Su experiencia y conocimiento del sistema lo mantienen como una opción concreta para el entrenador. Por otro lado, Mastantuono representa la apuesta a futuro. Su crecimiento y continuidad podrían inclinar la balanza a su favor si logra sostener su nivel en el cierre de la temporada.

lo celso venezuela Lo Celso busca recuperar terreno en la consideración del cuerpo técnico. Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mientras tanto, la estructura principal del mediocampo parece definida con futbolistas como Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, quienes parten con ventaja en la consideración. La decisión final dependerá del rendimiento inmediato y de cómo encajen las piezas en el esquema que Scaloni proyecta para afrontar el desafío mundialista.