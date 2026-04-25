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Quedan 50 días para el inicio del Mundial 2026 en Norteamérica.
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Hay cerca de 22 jugadores prácticamente asegurados en la lista de la Selección argentina.
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El mediocampo presenta una de las mayores competencias internas.
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Dos nombres presionan fuerte para meterse entre los convocados.
La principal incógnita que enfrenta Lionel Scaloni es cómo resolver los últimos lugares del mediocampo, donde varios futbolistas buscan ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026, con Giovani Lo Celso y Franco Mastantuono como los principales aspirantes a quedarse con esos cupos.
Con el torneo a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico acelera el análisis del rendimiento de sus dirigidos, especialmente en el fútbol europeo, donde se define la temporada. La base del equipo campeón del mundo se mantiene firme, pero hay casilleros que aún no tienen dueño.
En este escenario, la competencia interna crece y obliga a tomar decisiones finas. El equilibrio entre experiencia y presente futbolístico aparece como el principal criterio para terminar de definir la nómina.
Los dos mediocampistas que quieren meterse en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
El mediocampo argentino es uno de los sectores con mayor cantidad de certezas, pero también donde se libra una pelea intensa por los últimos cupos. Entre los nombres que buscan asegurarse un lugar aparecen Giovani Lo Celso y Franco Mastantuono.
Lo Celso, un habitual en el ciclo, intenta recuperar terreno tras algunos altibajos físicos. Su experiencia y conocimiento del sistema lo mantienen como una opción concreta para el entrenador. Por otro lado, Mastantuono representa la apuesta a futuro. Su crecimiento y continuidad podrían inclinar la balanza a su favor si logra sostener su nivel en el cierre de la temporada.
lo celso venezuela
Lo Celso busca recuperar terreno en la consideración del cuerpo técnico.
Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Mientras tanto, la estructura principal del mediocampo parece definida con futbolistas como Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, quienes parten con ventaja en la consideración. La decisión final dependerá del rendimiento inmediato y de cómo encajen las piezas en el esquema que Scaloni proyecta para afrontar el desafío mundialista.