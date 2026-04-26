26 de abril de 2026 Inicio
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María Susini aclaró que no está divorciada de Facundo Arana: ¿qué pasa entre ellos?

Lejos de las crisis que se comentaban, la modelo reafirmó que el vínculo sigue siendo fuerte y que la decisión de no sobreexponer su intimidad no debe confundirse con una crisis.

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María Susini y Facundo Arana.

María Susini y Facundo Arana.

  • María Susini desmintió rumores de separación con Facundo Arana y aseguró que no hay crisis ni proceso de divorcio.
  • La menor exposición pública generó especulaciones, pero la pareja mantiene su vida familiar con perfil bajo junto a sus tres hijos.
  • Su vínculo se basa en el respeto por los espacios individuales y el acompañamiento a proyectos personales.
  • Atraviesan una etapa de madurez, priorizando la intimidad y la estabilidad por sobre la exposición mediática.

Ante los rumores que circularon en medios y redes, María Susini salió a aclarar la situación y desmintió de forma contundente una supuesta separación de Facundo Arana. Aseguró que no existe ningún proceso de divorcio ni conflicto legal, y buscó poner fin a las versiones que hablaban de una crisis en la pareja.

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Respecto a su presente, explicó que mantienen una dinámica basada en el respeto por los espacios individuales y los proyectos personales. La menor exposición conjunta —tanto en eventos como en redes— generó interpretaciones equivocadas, pero ambos continúan compartiendo su vida familiar junto a sus tres hijos, fieles al perfil reservado que siempre eligieron.

María Susini y Facundo Arana
La modelo habló de todo en una entrevista íntima en el ciclo de Pampita.

La modelo habló de todo en una entrevista íntima en el ciclo de Pampita.

Lejos de un distanciamiento, la pareja atraviesa una etapa de mayor madurez, donde el acompañamiento mutuo es clave. Susini destacó que priorizan el apoyo a las actividades de cada uno, desde los viajes de Arana hasta sus propios emprendimientos, dejando en claro que la decisión de preservar su intimidad no responde a una crisis, sino a una forma consciente de vivir su vínculo.

Cómo está la relación de María Susini y Facundo Arana

La relación entre María Susini y Facundo Arana se mantiene como uno de los vínculos más sólidos del ambiente artístico local, sostenido en una dinámica de confianza y libertad mutua. Frente a los rumores que suelen aparecer en la prensa, ambos han dejado en claro que su forma de pareja se apoya en el respeto por los tiempos y proyectos individuales, una base que les permitió construir una vida familiar estable y lejos de los conflictos mediáticos.

María Susini Facundo Arana
María Susini y Facundo Arana.

María Susini y Facundo Arana.

Hoy transitan una etapa de madurez emocional, enfocados en la crianza de sus tres hijos en un entorno más conectado con la naturaleza y alejado del ritmo del espectáculo. Con un perfil bajo, priorizan el acompañamiento en las pasiones de cada uno: desde las expediciones de montaña del actor hasta los proyectos personales de Susini. Esa admiración recíproca aparece como uno de los pilares que sostiene el vínculo con el paso del tiempo.

Lo que define su presente es la complicidad y la decisión de no responder a las expectativas externas. Ante las especulaciones, eligen la discreción y la naturalidad, sin necesidad de exponer su intimidad para validar su relación. De esta manera, consolidan un modelo de pareja donde conviven la independencia personal y el compromiso familiar, manteniendo una estabilidad poco frecuente en el mundo del espectáculo.

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