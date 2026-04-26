Posible cruce de Argentina en el Mundial 2026: ¿qué lugares turísticos tiene Arabia Saudita? El país asiático suma propuestas que van desde lo urbano hasta lo natural. Su crecimiento turístico lo ubica como una opción cada vez más considerada. Por + Seguir en







En los últimos años, este territorio comenzó a abrirse a turistas de todas partes del mundo. Redes sociales

El país árabe gana protagonismo como destino turístico con paisajes diversos y una apertura reciente al turismo internacional.

Sus principales atractivos incluyen ciudades modernas, sitios históricos y entornos naturales únicos entre desierto y mar.

Lugares como Riad, Yeda y Taif concentran propuestas culturales, comerciales y de ocio para visitantes.

También existen regiones con valor arqueológico y tradiciones locales que reflejan la historia y cultura del territorio. Un posible cruce de la Selección Argentina frente a Arabia Saudita en el Mundial 2026 despierta interés no solo en lo deportivo, sino también en el conocimiento del país asiático como destino turístico. En los últimos años, este territorio comenzó a abrirse a visitantes internacionales, mostrando una oferta que va desde ciudades modernas hasta paisajes naturales poco explorados. Su identidad cultural, marcada por tradiciones beduinas, suma atractivo para quienes buscan experiencias diferentes.

La diversidad geográfica incluye desiertos extensos, costas sobre el Mar Rojo y zonas montañosas, lo que permite recorrer distintos escenarios en un mismo viaje. A esto se suman desarrollos urbanos y propuestas culturales que amplían las opciones para los turistas. Este crecimiento del turismo posiciona al país como un destino cada vez más relevante, con lugares que destacan por su valor histórico, su arquitectura y su entorno natural.

Arabia saudita Redes sociales

Cuáles son los lugares turísticos destacados en Arabia Saudita La capital, Riad, presenta un contraste entre lo tradicional y lo moderno. En el área de Qasr Al-Hokm se concentran edificios históricos, mientras que el resto de la ciudad ofrece infraestructura contemporánea. En ese lugar se puede visitar el Museo Nacional de Arabia Saudita, además de recorrer centros comerciales donde se venden productos típicos como alfombras, especias y joyas.

Sobre la costa del Mar Rojo se encuentra Yeda, uno de los puntos más dinámicos del país. Su costanera mezcla espacios verdes, esculturas y vistas al mar, mientras que el barrio histórico de Al Balad conserva construcciones tradicionales de coral. También se destaca la Casa Naseef, con exposiciones vinculadas al pasado local.

Yeda National Geographic En una zona más elevada aparece Taif, conocida por su clima más fresco y sus paisajes de cultivos y rosedales. En ese lugar se pueden visitar reservas naturales, el parque Al Radf y una antigua fortaleza vinculada a episodios históricos de la región, además de observar petroglifos en áreas cercanas. Najrán Visit Saudi Otras regiones también aportan valor cultural y arqueológico, como Najrán, con construcciones de adobe, o Al Ahsa, reconocida por sus plantaciones de dátiles y sitios históricos. Algunos destinos, como La Meca, mantienen restricciones de acceso, lo que permite ver la importancia religiosa y cultural del país.