26 de abril de 2026 Inicio
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El otoño pisa fuerte: se desploma la temperatura y hay alerta naranja por vientos de hasta 100 km/h

Mientras el Gobierno sigue avanzando contra el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo continúa con su labor y emitió avisos para once distritos por fuertes ráfagas y tormentas este domingo.

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Las ráfagas en gran parte del país pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

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Así, hay aviso amarillo por vientos para el este de Chubut, este de Río Negro, la totalidad del territorio de La Pampa, este de Mendoza, centro y sur de San Luis, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, la mitad norte de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

El escenario escala a naranja en la mitad sur del suelo bonaerense, con fuertes vientos del sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 Km/h. A esto se suma aviso amarillo por lluvias en la costa de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

Por otro lado, hay alerta amarilla por tormentas en el norte de Misiones, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

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Once distritos se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este domingo.

Once distritos se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este domingo.

Alerta amarilla por viento y descenso de la temperatura: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores

La jornada del domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcada por la alerta por fuertes vientos, con ráfagas in crescendo a partir de la tarde hasta alcanzar casi 80 kilómetros por hora. El termómetro baja con fuerza respecto al sábado y oscilará entre los 12° y 17°.

La semana continuará con bajas temperaturas, con un ligero repunte hacia el fin de semana, que será largo por el feriado del Día de los Trabajadores el viernes.

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Un domingo con fuertes vientos en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Un domingo con fuertes vientos en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El Gobierno advirtió que el Servicio Meteorológico Nacional es un "servicio esencial" y no puede hacer huelga

El Gobierno notificó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que el paro nacional que había pautado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes no puede ser llevado adelante porque se trata de "un servicio público esencial", particularmente la labor que brindan "para la navegación aérea".

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que "es falso" lo determinado por la Secretaría de Trabajo y remarcó en X: "Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial por lo cual NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA EJERCER ESE DERECHO FUNDAMENTAL". Aún así, el gremio decidió el levantamiento "parcial" de la medida de fuerza.

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