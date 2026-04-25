¿Es un país frío? Qué clima tiene Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026

La selección de Austria está clasificada para el Mundial 2026 . Tras una ausencia de 28 años (su última participación fue en Francia 98 ), el equipo dirigido por Ralf Rangnick aseguró su lugar al terminar como líder del Grupo H en las eliminatorias de la UEFA .

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Austria dominó su zona con 19 puntos en 8 partidos , registrando 6 victorias, 1 empate y solo 1 derrota. Superó a rivales como Bosnia y Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino . En sus amistosos más recientes de marzo de 2026, el equipo mostró un gran nivel goleando 5-1 a Ghana y venciendo 1-0 a Corea del Sur con gol de Marcel Sabitzer.

Austria tiene un clima continental húmedo , caracterizado por inviernos fríos (especialmente en los Alpes) y veranos suaves o cálidos, con precipitaciones moderadas durante todo el año. Varía según la altitud: el este es más seco y caluroso, mientras que el oeste y la zona alpina son más húmedos y fríos .

Cuál es el clima habitual que tiene Austria

Austria, situada en el corazón de Europa, se encuentra en una zona climática templada. Los paisajes de Austria incluyen cadenas montañosas mayores y menores, colinas y llanuras.

Las condiciones climáticas varían sólo ligeramente en todo el país; las regiones de tierras bajas del norte y el este tienen condiciones de influencia más continental, con inviernos más fríos y veranos más calurosos, con precipitaciones moderadas durante todo el año. Las zonas del sureste de Austria tienen veranos más largos y cálidos, casi mediterráneos.

En la parte occidental del país se deja sentir con más fuerza la influencia del clima atlántico templado. En consecuencia, esta parte está sujeta a condiciones meteorológicas menos extremas; los inviernos suelen ser suaves y los veranos más bien cálidos. El oeste también se caracteriza por sus elevadas precipitaciones. La diversidad de condiciones topográficas y climáticas da lugar a una flora y fauna muy versátiles.

Las características geográficas de las regiones más montañosas del país han dado lugar a otra zona climática, el clima alpino, que hace que los inviernos sean más fríos que en altitudes más bajas. Las temperaturas dependen en gran medida de la altitud, con medias de 41 grados Fahrenheit (5 grados Celsius) más bajas por cada 985 pies (300 m) adicionales de elevación. La montaña más alta del país es el Grossglockner (3.797 m o 12.457 pies), hay que tener en cuenta que, sea cual sea la estación, si se encuentra a gran altitud, el tiempo puede cambiar rápida y drásticamente.

Clima_Viena_(Austria)

El mes más frío en Austria suele ser enero. La capa de nieve invernal dura desde finales de diciembre hasta marzo en los valles, de noviembre a mayo a unos 5.905 pies o 1.800 m, y se vuelve permanente en muchos años por encima de unos 8.202 pies o 2.500 m. Las temperaturas comienzan a subir de nuevo en febrero. En marzo, las temperaturas pueden subir hasta los 54 grados Fahrenheit (12 grados Celsius). Los veranos pueden ser calurosos, con temperaturas que a veces alcanzan los 86 grados Fahrenheit (30 grados Celsius) o más (las temperaturas máximas giran en torno a los 95 grados Fahrenheit o 35 grados Celsius en julio). Las tardes de verano suelen ser frescas.

Las precipitaciones se distribuyen de forma bastante uniforme a lo largo de todo el año. Sin embargo, los meses de mayo, septiembre y la primera quincena de octubre suelen ser los más secos; abril y noviembre suelen ser los periodos más lluviosos.

clima de austria

Una vez más, la altitud determina el patrón de precipitaciones; mientras que las zonas altas de los Alpes pueden tener una precipitación media superior a los 2000 mm anuales, algunas regiones de las llanuras de Austria sólo alcanzan los 600 mm anuales. De junio a agosto, la lluvia suele llegar en forma de tormentas a veces fuertes, estas tormentas pueden traer granizo y nevadas intensas en las regiones montañosas de los Alpes, incluso en verano.

Si se plenea ir a Austria, lleve ropa ligera con impermeable para el verano, y ropa impermeable de peso medio a pesado para el invierno. Un jersey es necesario casi en cualquier época del año.

El clima de Austria puede clasificarse como Clima Cfb; un clima cálido templado húmedo con el mes más cálido por debajo de los 72 grados Fahrenheit (22 grados Celsius) por encima de la media y cuatro o más meses por encima de los 50 (10 grados Celsius) por encima de la media. El clima de las regiones montañosas de Austria puede clasificarse como Clima Dfb; un clima húmedo nevado con el mes más cálido entre 50 y 72 grados Fahrenheit (10 - 22 grados Celsius), el mes más frío por debajo de 26 grados Fahrenheit (-3 grados Celsius) y por fin cuatro o más meses por encima de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius).