Franco Colapinto corre por primera vez en Buenos Aires: a qué hora arranca la exhibición y dónde verla en vivo

El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto protagonizará este domingo 26 de abril una exhibición abierta al público en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026. El evento se desarrolla en la zona de Palermo, frente al Rosedal, y propone una jornada que combina automovilismo, música y actividades recreativas.
El evento se realizará desde la mañana hasta la tarde e incluye una Fan Zone para el público, pruebas en la pista y presentaciones musicales. Entre los artistas confirmados se encuentran Soledad Pastorutti y Luck Ra, quienes forman parte del cronograma central del evento.
Uno de los momentos destacados será la participación de Colapinto en una entrevista con el periodista Juan Fossaroli, previa al inicio de las principales actividades en pista. Luego, se llevarán a cabo distintas salidas del Safety Car y un recorrido de camiones sobre el circuito callejero montado especialmente para la ocasión.
Debido a la magnitud de la convocatoria prevista, se dispuso un operativo especial en los Bosques de Palermo para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los asistentes.
Horarios del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires
- 09:00 – Apertura de la Fan Zone
- 11:25 – Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli
- 11:50 – Show musical de Soledad
- 12:45 – Safety Car | Run I en pista
- 13:55 – Show musical de Luck Ra
- 14:30 – Safety Car | Run II en pista
- 15:15 – Safety Car | Run III en pista
- 15:55 – Truck Tour en pista
- 16:15 – Cierre del evento
Cómo ver la exhibición de Colapinto en Buenos Aires
La exhibición podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de ESPN y la plataforma Disney+ en su plan premium, con transmisión a partir de las 12.
Corridas y empujones al ingreso para ver a Colapinto
La jornada empezó accidentalmente con corridas y empujones en la apertura de los accesos para ver la exhibición. Cientos de personas hicieron filas desde temprano para ver al piloto argentino y cerca de las 8, cuando comenzaron a abrirse las puertas, se registraron inconvenientes. Algunos presentes denunciaron que muchas personas se colaron para conseguir un mejor lugar para ver el evento.
Embed - El furor de los FANS por ver a COLAPINTO
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