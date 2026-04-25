25 de abril de 2026 Inicio
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Los arqueros de Scaloni para el Mundial 2026: Dibu Martínez con el puesto asegurado y el tercer cupo a confirmar

El cuerpo técnico perfila la lista con certezas bajo los tres palos y una última decisión que se resolvió en el cierre de la temporada europea.

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Dibu Martínez mantiene su lugar como referente del arco argentino

Dibu Martínez mantiene su lugar como referente del arco argentino

  • Emiliano Martínez seguirá como titular indiscutido en el arco de la Selección argentina.

  • Gerónimo Rulli aparece consolidado como segunda opción.

  • Juan Musso gana terreno en la pelea por el tercer cupo.

  • Otros nombres fueron evaluados durante el ciclo, incluso en la recta final.

La Selección argentina ya tiene definido su panorama en el arco de cara al Mundial 2026: Emiliano “Dibu” Martínez será el titular, acompañado por Gerónimo Rulli, mientras que el tercer cupo, que generó dudas hasta último momento, se inclina para Juan Musso.

Acuña, Barco y Rojas compiten por el lateral izquierdo suplente.
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La lista de la Selección para el Mundial 2026: la feroz pelea que hay por un puesto vacante

A poco más de 50 días del inicio de la Copa del Mundo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni acelera la definición de la lista de 26 futbolistas. Con una base prácticamente asegurada, las últimas plazas se disputan en función del presente de cada jugador.

Dentro de ese escenario, el puesto de tercer arquero fue uno de los focos de análisis. Durante el ciclo hubo distintas alternativas y hasta en la etapa final se evaluaron variantes para completar la nómina.

Gerónimo Rulli
Rulli se consolida como alternativa principal en la Selección.

Rulli se consolida como alternativa principal en la Selección.

El gran presente de Juan Musso

El rendimiento reciente de Juan Musso en el fútbol europeo terminó por inclinar la balanza. Su nivel en el Atlético de Madrid, con actuaciones destacadas en el cierre de la temporada, como contra el FC Barcelona por Champions League, lo posiciona como el principal candidato a quedarse con el tercer lugar.

Hasta hace pocas semanas, la decisión no estaba cerrada. Incluso, el cuerpo técnico llegó a convocar a Facundo Cambeses, arquero de Racing, como parte del seguimiento ampliado en ese puesto, o también Walter Benítez, surgido de Quilmes y hoy de flojo presente en el Crystal Palace.

A lo largo del ciclo de Scaloni, otros nombres también tuvieron oportunidades bajo los tres palos. Entre ellos se destacan Franco Armani, habitual en los primeros años, y alternativas que fueron probadas en distintas convocatorias según el contexto.

musso atletico de madrid
Musso atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa

Musso atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa

Sin embargo, el presente pesa más que los antecedentes. En ese sentido, Musso logró imponerse en la consideración gracias a su regularidad y rendimiento en un contexto de máxima exigencia. Con Martínez como líder indiscutido y Rulli como respaldo confiable, la definición del tercer arquero parece haber encontrado su desenlace en la recta final hacia el Mundial.

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