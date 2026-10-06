6 de octubre de 2026 Inicio
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La emoción de Neymar por la despedida de Lionel Messi: "Gracias por hacerme amar aún más el fútbol"

El delantero brasileño, íntimo amigo del astro, le dedicó una publicación en la previa del adiós del rosarino a la Albiceleste. "Espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz", expresó.

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Neymar junto a Lionel Messi.

Neymar junto a Lionel Messi.

El delantero Neymar destacó el legado del astro Lionel Messi, quien este martes se retirará de la Selección argentina con un partido amistoso contra Benín, luego de más de 20 años de la Albiceleste. El jugador brasileño tiene una estrecha relación con el rosarino, después de que fueran compañeros en Barcelona y Paris Saint Germain (PSG).

El equipo de la final de Qatar solo sufriò dos cambios: Montiel por Molina y Paredes por De Paul.
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En una publicación en las redes sociales, el futbolista de 34 años se refirió al adiós de Messi del equipo y los reconocimientos que recibirá: "Quien ama el fútbol te ha disfrutado a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz".

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En tal sentido, manifestó su agradecimiento. "No solo Argentina te agradece, el mundo te agradece por todo lo que has hecho por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber hecho historia a tu lado", expresó.

El astro argentino y el delantero de Santos compartieron equipo en 206 partidos y convirtieron 67 goles en conjunto, que se dividen en 40 del rosarino y 27 de Neymar. Además, consiguieron 9 trofeos en Barcelona y 3 en PSG.

Lionel Messi recibió el título Doctor Honoris Causa de la UBA: "Es un orgullo muy grande"

Horas antes del partido de despedida, Lionel Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza. "Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico", sostuvo el astro de la Selección argentina.

"Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial", detalló el 10 de la Albiceleste.

Del acto participaron el rector, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; los decanos y las decanas de las facultades de la UBA y los representantes de los distintos claustros del Consejo Superior de la Universidad. Además del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Lionel Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la UBA.

Lionel Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la UBA.

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