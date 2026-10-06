6 de octubre de 2026 Inicio
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El mensaje de Lionel Messi en la previa de su despedida: "Esta camiseta fue mi sueño, mi vida"

A horas del disputar su último encuentro con la Albiceleste ante un estadio Monumental repleto, se publicó un mensaje del capitán en las redes.

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Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar

"Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar", se lo escucha decir en el video.

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Lionel Messi se despide de la Selección argentina y antes de saltar a la cancha dejó un sentido mensaje a todos los argentinos y lo que significó representar la camiseta de Albiceleste. “Esta camiseta fue mi sueño, mi vida”, aseguró.

El equipo de la final de Qatar solo sufriò dos cambios: Montiel por Molina y Paredes por De Paul.
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En un breve clip que se viralizó en las redes sociales se lo escucha hablar por primera vez al capitán con imágenes de él en diferentes etapas con el conjunto nacional ya sea en sus inicios en un campo de juego como sobre el final, levantando la Copa del Mundo.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”, lanzó con una voz pausa, serena, pero sentida en lo que será su última vez en suelo argentino, con iniciativa de la marca deportiva que lo viste desde hace años.

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Argentina se enfrentará ante Benín, con un estadio Monumental repleto, este martes desde las 20 para ver por última vez al capitán vestir los colores celestes y blancos luego de 21 años y lograr los títulos de los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

El emotivo video de AFA en la despedida de Messi: “Tu legado será eterno”

En medio de los mensajes de despedida dedicados a Lionel Messi, la Selección argentina publicó un emotivo video al capitán. Bajo el comentario “gracias, Leo, por hacernos mejores a todos” y “tu legado será eterno”, la cuenta oficial del combinado nacional eligió varios momentos de La Pulga desde que inició con la camiseta Albiceleste en las subcategorías de la Selección nacional.

Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar”, comienza el video.

Ya en un mensaje más directo al capitán indica: “Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros”.

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Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar a los ojos del mundo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos”, finaliza el emotivo posteo dedicado al mejor jugador de la historia del fútbol.

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