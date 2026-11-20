El Presidente tiene previsto iniciar la jornada con un encuentro con el polista, en el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. A la tarde, participará en La Boca del evento de la empresa de vehículos eléctricos.

El presidente Javier Milei cerrará su semana con una agenda cargada por su visita a Cañuelas en un encuentro de polo con el embajador Extraordinario y Plenipotenciario ad honorem para la promoción internacional del deporte argentino, Adolfo Cambiaso. Luego estará en La Boca en el lanzamiento oficial de Telsa.

El encuentro tendrá lugar en La Dolfina Polo Ranch, el complejo deportivo y centro de cría equina que el deportista posee en Vicente Casares. Según la agenda oficial difundida por Presidencia, la actividad está prevista para las 11 y el mandatario estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La jornada incluirá una recorrida por las instalaciones y una reunión institucional.

La visita se da en medio del vínculo cercano que Milei y Cambiaso construyeron en el último tiempo. A fines de septiembre, a través del Decreto 1116/2026, el Gobierno nacional designó al polista como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ad honorem para la promoción internacional del deporte argentino.

Durante el acto realizado en el Palacio Libertad, el Presidente destacó tanto su trayectoria deportiva como su faceta empresarial y su aporte al desarrollo de la genética equina.

Por otra parte, la automotriz estadounidense Tesla inició oficialmente sus operaciones comerciales en la Argentina con la apertura de pedidos para dos de sus modelos: el sedán Model 3 y el SUV Model Y.

La llegada de la compañía fundada por Elon Musk también contempla la apertura de espacios de exhibición en centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, además de la puesta en marcha de su plataforma de ventas online.

Javier Milei: "Lo que pasó en la AMIA nos muestra hasta dónde puede llegar el odio"

El presidente Javier Milei afirmó este jueves que los responsables de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel podrán ser juzgados gracias a la ley de juicio en ausencia. Lo hizo durante la primera Cena Anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), realizada en el salón Madero Tango del barrio porteño de Puerto Madero, ante más de 300 invitados.

En su discurso ante funcionarios, legisladores, empresarios y referentes comunitarios, el jefe de Estado recordó el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertos y más de 300 heridos. "Lo que pasó en la AMIA nos muestra hasta dónde puede llegar el odio", sostuvo Milei al iniciar su exposición en el encuentro organizado por la entidad que preside la diputada Sabrina Ajmechet.

El mandatario agradeció la distinción que recibió horas antes por parte de la Organización Sionista Mundial (OSM) en reconocimiento a su defensa del pueblo de Israel. "Recibo esta distinción con gratitud y con el compromiso de seguir trabajando en esta causa", expresó.

"Esta tarde estuve en la AMIA que entregó un reconocimiento a las víctimas... vidas arrancadas por el terrorismo en nuestro suelo. Familias que durante años no dejaron de pedir justicia. Hoy con la ley de juicio en ausencia los responsables van a ser juzgados aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege", añadió el Presidente.