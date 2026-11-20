Rodolfo Arruabarrena, confiado en la previa de la final entre Boca y Atlético Mineiro: "Tengo jugadores con los que iría a la guerra" En la antesala de la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Colombia, el Vasco analizó el choque decisivo, elogió el carácter de sus futbolistas y dejó imperdibles declaraciones que combinaron táctica con humor. Por Agregar C5N en









El entrenador de Boca se mostró confiado de cara a la final de la Copa Sudamericana.

En el marco de la conferencia de prensa oficial en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el entrenador de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, junto al capitán Leandro Paredes, palpitó la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. De cara a un cruce trascendental para las aspiraciones internacionales del club, el DT xeneize remarcó la paridad de la serie y subrayó la importancia de adueñarse del desarrollo del juego ante un rival de jerarquía.

Al momento de profundizar en el temperamento de su plantel para afrontar partidos de máxima exigencia, el DT se mostró enfático al destacar la fortaleza mental de sus dirigidos. "Los pequeños detalles definen el partido. Cada uno tiene su presión. Depende del grupo y el carácter que tengas. Nosotros demostramos saber jugar finales. Tengo jugadores inteligentes con los que iría a la guerra", sentenció Arruabarrena. En la misma línea, agregó: "Tengo jugadores con características para dominar el partido. Esperemos poder hacerlo".

"TENGO JUGADORES CON LOS QUE IRÍA A LA GUERRA. ES MÁS, TENGO A LOS WACHITURROS"



El Vasco Arruabarrena bromeó con "Los Turros", el grupo que formaron varios jugadores de Boca



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/XtNzWfNggD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026 Asimismo, la conferencia dejó lugar para el humor cuando el entrenador hizo referencia a los futbolistas más jóvenes del plantel, a quienes apoda internamente como sus "Wachiturros". Con una frase descontracturada para describir a juveniles como Milton Delgado, Lautaro Di Lollo, Tomás Aranda, Leonel Flores y Ayrton Costa, el técnico lanzó entre risas: "Tengo a esos Wachiturros con los que iría a desarmar a los contrarios en Ucrania". La ocurrencia rápidamente generó repercusión y reflejó la absoluta confianza de la conducción técnica en la frescura de sus alternativas.

En cuanto al plan táctico frente al equipo conducido por Eduardo Domínguez, el Vasco precisó que, si bien la intención primaria será tomar la iniciativa con el balón, el desarrollo demandará madurez para interpretar cada pasaje del encuentro. "Nos gusta tener la pelota, pero hay que saber sufrir, contragolpear, controlar, atacar. El que tenga el dominio estará más cerca", explicó. A su vez, evitó cualquier tipo de subestimación hacia Atlético Mineiro pese a su reciente seguidilla de resultados desfavorables: "Mineiro demostró ser un bloque. Tiene un entrenador que sabe lo que quiere y lo demostró en varios clubes. En el último tramo no se le dieron los resultados, pero en las finales no vale cómo venís".

"ESPERO HACER LA CHARLA COMO ENTRENADOR, QUE NO ME SALGA EL HINCHA PORQUE NO LA VOY A PODER TERMINAR... ¿NO MERENTIEL?"



El divertido momento de Arruabarrena en conferencia de prensa



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3dkJOl5gfI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026 Por último, el entrenador prefirió desacoplar el presente de cualquier sentimiento de revancha personal respecto a su paso anterior por el banco de Boca. "No me gusta hablar de revancha. Es una segunda etapa con otro grupo y otro momento. Vivo el presente. Estamos en un club que necesita títulos. Le podemos dar uno y queremos seguir haciendo nuestra historia", concluyó con firmeza. Además, cerró la conferencia confesando risueñamente la inevitable huella que provoca el día a día institucional: "Soy muy estricto, pero Boca me desacomoda. Y es lo que hay, mientras vengan los títulos y el hincha de Boca se identifique con este grupo, bienvenido sea".