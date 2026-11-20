El índice financiero medido por JP Morgan, sube casi 100 unidades y se ubica en los 1.025 puntos luego de una jornada con fuertes caídas en bonos y acciones. Por su parte, el dólar oficial también se incrementa y alcanza máximos históricos.

La jornada financiera de este viernes culmina con la fuerte tensión que marcó la semana: el riesgo país sube casi 100 unidades y se ubica en los 1.025 puntos básicos, su máximo anual. Por su parte, las acciones argentinas en Wall Street abrieron a la baja, especialmente en el sector bancario y energético. El dólar oficial también sube y cotiza en los $1.590 .

El riesgo país pegó otro salto y superó los 900 puntos en medio de la caída de las acciones

En lo que respecta a las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, los papeles locales vuelven a estar liderados por el retroceso del sector bancario: Grupo Supervielle (SUPV) cede un 4,20%, mientras que Grupo Financiero Galicia (GGAL) retrocede un 3,87% , en sintonía con la caída que también mostró Banco Macro (BMA) en el cierre del jueves (-1,01%).

Los títulos públicos Globales se hunden hasta 2,2% y dan continuidad a una secuencia muy complicada que eleva el costo de financiamiento para la Argentina. Por su parte, los Bonares (bonos bajo jurisdicción local) pierden otro 1%.

El segmento energético también acompaña el tono bajista en Nueva York, con Vista Energy (VIST) negociándose en el premarket con una baja del 1,61%. Este arranque adverso de los papeles argentinos se da en línea con la tendencia de los futuros de los principales índices de Wall Street —donde el Nasdaq retrocede alrededor de un 1,4% y el S&P 500 un 0,5%— y mientras en la plaza local la Bolsa porteña recién comienza a registrar sus primeros cruces de apertura.

El riesgo país es un indicador que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, en nuestro caso, la Argentina.

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Una medición alta puede repercutir negativamente en la llegada de inversiones a largo plazo, clave para realizar obras, además de complicar las necesidades financieras.

Desde el agente financiero Rava explican que “la importancia de tener en cuenta el riesgo país en las operaciones crediticias creció rápidamente con el desarrollo del comercio exterior, de las compañías multinacionales y, sobre todo, de las operaciones bancarias internacionales”.

“Los banqueros pronto descubrieron que financiar a los clientes en otros países significa enfrentar una serie de problemas nuevos y distintos. Para hacerlo, deben estudiar las características políticas, económicas, sociales e incluso psicológicas de los países con los que se intenta establecer relaciones. Asimismo, deben estudiar los aspectos legales y fiscales existentes en otras naciones”, agregaron.