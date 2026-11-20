Con la eliminación del último campeón, comenzaron los playoffs del Torneo Clausura: así quedan los cruces En un partidazo que terminó 2-2 y se definió por penales, Vélez eliminó a Belgrano, último ganador del Apertura, en Liniers. El arquero Marchiori fue la gran figura al atajar tres remates en la tanda y darle al Fortín el pase a la siguiente instancia. De Independiente o Argentinos Jrs. sale su rival. Por Agregar C5N en









El pibe Dilan Godoy metió el gol del empate y el penal decisivo en la serie. @Velez

En una noche vibrante en Liniers, Vélez Sarsfield metió la primera sorpresa al eliminar a Belgrano de Córdoba, el último campeón del Torneo Apertura, por penales. En el inicio de los playoffs del Torneo Clausura, el Fortín pasó a los cuartos de final tras haber empatado 2-2 al cabo de los 120 minutos de juego e imponerse en la serie de penales por 3-1, con el arquero Tomás Marchiori como figura, quien atajó tres remates en la tanda y le dio al local el pase a la siguiente instancia. De Independiente o Argentinos Jrs. sale su rival.

NOS VEMOS EN CUARTOSSSSS pic.twitter.com/gu7bSBlvnU — Vélez Sarsfield (@Velez) November 21, 2026 La historia había comenzado cuesta arriba para el conjunto de Liniers en la primera parte. A los pocos minutos del inicio, Belgrano se puso en ventaja a través de Ramiro Hernándes, quien aprovechó un rebote concedido por Tomás Marchiori tras una maniobra previa de Lucas Passerini para marcar con el arco a su disposición. Sin embargo, en el segundo tiempo, el elenco local reaccionó y alcanzó la igualdad a los 15 minutos gracias a un gran disparo al ángulo de Ronaldo Martínez.

El empate estiró el drama al tiempo suplementario, donde ambos equipos volvieron a golpearse. A los 10 minutos del primer tiempo extra, Nicolás "Uvita" Fernández devolvió la delantera al Pirata cordobés con una definición rasante junto al palo. Cuando la clasificación parecía escaparse para el dueño de casa, a los 5 minutos del segundo suplementario apareció el juvenil Dilan Godoy, quien había ingresado desde el banco de suplentes, para definir tras un rebote y decretar el 2-2 definitivo que derivó en los penales.

Joaquín García y Lucas Zelarayán disputan el balón. En la tanda desde los doce pasos emergió la figura gigante de Tomás Marchiori, quien se vistió de héroe al atajar tres lanzamientos de Belgrano (incluidos los disparos de Francisco González Metilli y Adrián Spörle). La serie la terminó definiendo el propio Dilan Godoy, quien ajustó su remate contra el poste izquierdo de Thiago Cardozo para sellar el 3-1 final desatando la euforia en Liniers.

De esta manera, el equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto logró sobreponerse a bajas sensibles en su plantel, como las ausencias de Lucas Robertone por lesión y Thiago Silvero por suspensión. Con esta trabajada victoria frente al vigente campeón del Apertura, Vélez sacó pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia donde se medirá ante el vencedor del cruce entre Argentinos Juniors e Independiente.