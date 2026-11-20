El preparacionismo en la región se enfoca en crisis reales como cortes de luz, inundaciones o imprevistos económicos. Leandro Azzolin explicó cómo armar un kit de supervivencia de 3 a 5 días con elementos caseros.

Mientras Estados Unidos inventó los búnkeres y el equipamiento táctico por temor a un supuesto conflicto nuclear en plena Guerra Fría, en las décadas de 1950 y 1960, los preppers (o preparacionistas) de América Latina tienen otra lógica. Según contó Leandro Azzolin, fundador de Peppers Argentina a C5N, el tema dejó de ser una excentricidad televisiva para convertirse en una herramienta para las crisis cotidianas.

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"Soy, digamos, el abuelo prepper de América Latina", define Azzolin, quien lleva 20 años conviviendo con la cultura preparacionista y en agosto de 2012 creó el primer grupo de la región impulsado por la incertidumbre del calendario maya y el éxito de la serie Doomsday Preppers, un reality show donde las personas y familias se preparaban para sobrevivir ante posibles escenarios catastróficos.

“Nosotros nos preparamos para lo peor esperando lo mejor”. “Nosotros nos preparamos para lo peor esperando lo mejor”.

En nuestro país, lejos de ser una moda o algo pasajero, el preparacionismo reúne a unas 25 mil personas, entre 5 mil y 7 mil miembros activos y el resto de perfil casual, que se organizan en comunidades, redes sociales y escuelas de supervivencia para anticiparse a emergencias. El espacio subsiste bajo una regla estricta: está terminantemente prohibido hablar de política, religión o fútbol.

Para Azzolin, prepararse para el fin del mundo o para una catástrofe no requiere gastar fortunas en tiendas especializadas, aunque, según confió a C5N, lograr armar el kit de supervivencia le llevó 20 años, entre prueba y error. El "abuelo prepper", como él mismo se llama, aclaró que se trata de adaptar la prevención a la realidad argentina.

"No necesariamente tenés que salir y reventar una tarjeta de crédito. Conozco a una persona que armó su mochila de evacuación basándose en lo analógico, comprando todo en una feria de pulgas", advirtió el referente prepper. Además, destacó la importancia de la adaptabilidad, desde diseñar mochilas especiales para niños con atención en el "impacto psicológico" hasta recomendar el uso de un carrito de compras para los que tienen problemas de espalda y no pueden cargar una mochila.

Según explicó el fundador de Preppers Argentina a C5N, los peligros en suelo argentino van más allá de una hipotética guerra global y, por el contrario, la preparación se ocupa de cuatro escenarios concretos y posibles:

Crisis laborales y de salud: en este caso hay que tener una "despensa preventiva" en caso de quedarse sin trabajo de forma repentina y sin indemnización, o llegado el caso de contraer una enfermedad que no permita trabajar.

en este caso hay que tener una "despensa preventiva" en caso de quedarse sin trabajo de forma repentina y sin indemnización, o llegado el caso de contraer una enfermedad que no permita trabajar. Turbulencias económicas: esto aplica para el impacto de la inflación, la suba del dólar o la pérdida del poder adquisitivo.

esto aplica para el impacto de la inflación, la suba del dólar o la pérdida del poder adquisitivo. Desastres naturales y urbanos: el kit de supervivencia sirve para las inundaciones en el Litoral, los incendios forestales, sismos en Cuyo y el NOA, epidemias de dengue o explosiones de gas.

el kit de supervivencia sirve para las inundaciones en el Litoral, los incendios forestales, sismos en Cuyo y el NOA, epidemias de dengue o Desabastecimiento: ante la escasez de alimentos provocada por eventos climáticos extremos.

Para calcular el peso de una mochila de emergencia familiar, es necesario equilibrar la resistencia de los adultos con la edad de los niños. Los adultos deben asumir casi la totalidad de los suministros infantiles y contemplar la posibilidad de cargar a los más pequeños en brazos si el terreno impide usar cochecito, lo que obliga a aligerar su propio equipaje o repartir la carga entre el resto del grupo.

C5N

Elementos de la mochila de emergencia casera

El preparacionista Leonardo Azzolin hizo una lista de lo necesario para armar una mochila de emergencia casera de 3 a 5 días con elementos cotidianos que hay en cualquier hogar. Se los puede clasificar como recursos de refugio y abrigo:

Carpa para 2 personas (con sus varillas de armado).

(con sus varillas de armado). Piloto o capa de lluvia completa.

Ropa de abrigo o rompevientos.

Cuerda para cruzar áreas, colgar ropa o armar un refugio tenso entre árboles.

para cruzar áreas, colgar ropa o armar un refugio tenso entre árboles. Lona plástica (mínimo 3x3 m) que sirva para poner sobre la cuerda y armar un refugio improvisado.

Entre las herramientas y utensilios hay que preparar:

Cuchillo de supervivencia de lomo grueso, que sea resistente para cortar madera, ramas o carne sin doblarse ni partirse.

que sea resistente para cortar madera, ramas o carne sin doblarse ni partirse. Cuchillo de mesa (cocina) reservado para la preparación y la higiene de los alimentos.

reservado para la preparación y la higiene de los alimentos. Pinza y un cortaplumas o navaja para hacer arreglos o cortar alambre.

para hacer arreglos o cortar alambre. Sacapuntas para sacar viruta fina a ramas secas y crear yesca/iniciador de fuego rápido.

para sacar viruta fina a ramas secas y crear yesca/iniciador de fuego rápido. Jarro metálico que servirá para hervir agua o cocinar infusiones directo al fuego.

que servirá para hervir agua o cocinar infusiones directo al fuego. Cubiertos: cuchara y tenedor de campamento.

También hay que llevar elementos para fuego e iluminación, todos los cuales pueden encontrarse en una cocina familiar o en la alacena, como:

Linterna con pilas de repuesto.

con Vela, que funciona como iniciador para encender y mantener la llama fácilmente antes de añadir madera.

que funciona como iniciador para encender y mantener la llama fácilmente antes de añadir madera. Encendedor.

Fósforos, que tienen que estar guardados en una bolsa cerrada o impermeabilizados derramando cera de vela sobre sus cabezas.

En cuanto al agua e hidratación, Azzolin recomendó llevar botellas que sirvan para dosificar pastillas potabilizadoras, de 1 a 2 litros, idealmente:

Botella de agua.

Filtros de papel para café para remover sedimentos, hojas y ramitas del agua antes de hervirla o purificarla.

En cuanto a la supervivencia, el prepper argentino aseguró que para sobrevivir de 3 hasta 5 días, hay que tener en cuenta sobre la alimentación y cocina:

Alimentos no perecederos en lata: atún, picadillo de carne y polenta.

atún, picadillo de carne y polenta. Legumbres y cereales: lentejas (alta fuente de proteína).

lentejas (alta fuente de proteína). Yerba.

Edulcorante para reemplazar al azúcar para reducir peso y volumen.

para reemplazar al azúcar para reducir peso y volumen. Comida para gatos, que se utiliza como carnada de pesca debido a su concentrado de aceite de pescado.

Ente los preparativos para una eventual emergencia, hay que armar un kit de higiene y primeros auxilios:

Kit de higiene bucal y personal: con cepillo, dentífrico, hilo dental (útil también para emergencias médicas/dentales) y papel higiénico.

con cepillo, dentífrico, hilo dental (útil también para emergencias médicas/dentales) y papel higiénico. Toallas / paños húmedos.

Repelente de insectos.

Botiquín básico con vendas, gasas, alcohol en gel y paños limpio o algodón.

La mochila de emergencia tiene que tener mapa, silbatos, anotadores y baterías portátiles para la orientación, comunicación y ante una emergencia.

Mapa plastificado de la zona: con marcaciones de puntos de encuentro y zonas de evacuación.

con marcaciones de puntos de encuentro y zonas de evacuación. Silbato de emergencia: emite un sonido prolongado para pedir auxilio y ser localizado sin agotar la voz.

emite un sonido prolongado para pedir auxilio y ser localizado sin agotar la voz. Bloc de notas: para dejar avisos o registrar datos sin necesidad de electricidad.

para dejar avisos o registrar datos sin necesidad de electricidad. Batería portátil para mantener cargado el teléfono celular.

Como complemento de subsistencia adicional, es útil incluir una mochila plegable de tela para recolectar o almacenar alimentos en el camino, junto con un kit de pesca portátil improvisado (como una lata con tanza, anzuelos y plomada) y, en el mejor de los casos, se puede sumar un handy y una radio para sintonizar frecuencias de emergencia y emisoras AM/FM.

Cómo armar la mochila de emergencia para chicos

Cuando Azzolin habla de la preparación del kit en caso de catástrofes, recuerda la cantidad de consultas que tuvo en este último tiempo sobre qué hacer en el caso de una familia que tiene menores: sugiere recalcular el peso de la mochila de emergencia, aunque también hace alusión a la logística del traslado.

En el caso de los niños de 3 a 5 años, el objetivo es simplemente que se acostumbren a llevar una mochila sin comprometer su espalda. Por eso, su carga debe ser mínima y acorde a su contextura, limitándose a objetos muy livianos de higiene y una botella de agua de hasta 500 ml. Entre los 5 y los 12 años, el peso se incrementa de forma gradual. Para no sobrecargar sus hombros, el prepper aconseja redistribuir el peso hacia la cintura mediante cinturones con caramañola o jarro. En el caso de una bolsa de dormir o una colchoneta, recién se prepara para cuando se acerquen a los 12 años.

Para facilitar la reubicación de un niño en caso de separación, recomiendan coser etiquetas con sus datos en la ropa, colocarle un brazalete no metálico, incluir una foto familiar documentada con los datos del grupo y guardar una copia de su documentación en su propia mochila.

Para Azzolin, lo fundamental es que este aprendizaje implica un cambio de mentalidad frente a la vulnerabilidad cotidiana. "El preparacionismo es una filosofía de vida que lo que aboga es estar preparado de antemano para todo lo que puedan ser desastres naturales o humanos", detalló a C5N.

Dar el primer paso con el Método Prepper

Para quienes quieran aprender a armar su propio kit de supervivencia, habrá un seminario intensivo de seis horas junto a Preppers Argentina, donde se enseña a administrar los recursos, establecer las prioridades familiares y adquirir los conocimientos de RCP básico. Será el domingo 13 de diciembre, en el Paseo La Plaza, con entradas disponibles en Plateanet.