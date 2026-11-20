En su editorial de cada viernes en Inteligencia Artesanal por C5N, la periodista cuestionó las contradicciones del Presidente, expuso los números que el Gobierno no quiere ver y advirtió sobre el rumbo económico del país.

Como todos los viernes en Inteligencia Artesanal por C5N, Nancy Pazos comenzó su editorial con un duro análisis sobre el presente del gobierno de Javier Milei. Esta vez, la periodista puso el foco en las contradicciones del Presidente respecto de la justicia social y cuestionó la confianza que los mercados depositaron en su gestión.

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"A este gobierno le quedan 13 meses de mandato. Un gobierno al que los mercados mimaron como a ningún otro. Le dieron tiempo, paciencia, aplausos, tapas de diario. Hoy esos mismos mercados le están diciendo otra cosa: que no les creen más a Milei, (Luis) Caputo y compañía", comenzó diciendo.

Sin embargo, antes de profundizar en los números de la economía, Pazos decidió detenerse en una escena que, a su entender, refleja las contradicciones del Presidente de la Nación. "Hace apenas unos días, Milei se despidió del papa León XIV como Judas a Cristo, emocionado, con los ojos llorosos, prometiendo lealtad. ¿Recuerdan la escena?", lanzó con ironía.

En ese sentido, recordó que el Sumo Pontífice había llegado al país con un mensaje centrado en la justicia social, una idea que el Presidente volvió a cuestionar públicamente pocos días después. "El Papa vino a hablarnos de justicia social y Milei, con los ojos llorosos, asiente. Ni bien el avión se fue, Milei se dio vuelta", sostuvo.

La periodista señaló que, días después de la visita del Papa, Milei aseguró que "la justicia social nos hunde". Sin embargo, remarcó que Adrián Ravier, su propio vocero, había afirmado un día antes que ningún gobierno había "hecho tanto por la justicia social" como La Libertad Avanza, dejando en evidencia la contradicción entre ambos discursos.

Finalmente, Pazos cerró esta primera parte de su editorial con una pregunta dirigida al jefe de Estado: "Preguntémosle a Javo: el martes tu vocero dice que sos el campeón de la justicia social, el miércoles decís que eso nos hunde y la semana anterior llorabas por el Papa. ¿Cuál de los tres es el verdadero Milei?".

Los números que Milei no quiere ver: "El riesgo país pasó los 1.000 puntos"

Fue en ese momento que la conductora presentó una placa con los principales indicadores económicos y advirtió sobre el escenario que atraviesa el país. "El riesgo país pasó los 1.000 puntos por primera vez en trece meses. El dólar oficial cerró en $1.595, con tres ruedas seguidas de suba y $25 pesos arriba en la semana. Eso, aunque no lo quieran ver, es una minidevaluación", expresó.

Captura de pantalla: web

Lejos de quedarse ahí, la conductora repasó las cotizaciones de los distintos tipos de cambio y señaló una tendencia que debería encender las alarmas del Gobierno. "El blue está en 1.650. El dólar bolsa, en 1.660. Y el contado con liquidación, el famoso dólar fuga, el único con el que se puede mover volumen por fuera del cepo, está en $1.776", detalló.

Finalmente, la periodista lanzó una advertencia sobre la evolución de la brecha cambiaria y las posibles consecuencias para la economía argentina. "La brecha ya anda entre el 12% y el 15%. No es catastrófica, pero es una tendencia y en la Argentina las tendencias terminan siempre en el mismo lugar", aseveró.

Nancy Pazos cuestionó el relato de Javier Milei sobre el atentado a la AMIA: "¿Confundió recuerdos ajenos con propios?"

En otro tramo de su editorial, Nancy Pazos puso bajo la lupa las recientes declaraciones de Milei sobre el atentado a la AMIA y cuestionó las contradicciones en su relato. "Hoy me quiero meter de lleno en la cabeza de Milei. Porque entender qué le pasa en la cabeza al Presidente es entender qué le pasa hoy a este país", comenzó diciendo.

Para desarrollar su argumento, la conductora mostró un video del mandatario durante un foro sobre antisemitismo, donde aseguró que "podría haber sido una de las víctimas del atentado a la AMIA". Milei sostuvo que en aquel entonces era ayudante de cátedra de Diego Giacomini en la UBA y que solía caminar por la calle Pasteur al salir de la facultad.

Sin embargo, Pazos puso en jaque esa versión al señalar que el ataque ocurrió el 18 de julio de 1994, mientras que, según el propio Giacomini, Milei habría comenzado a trabajar como ayudante de cátedra recién en 2004.

"¿Habrá sido una confusión de fecha?", se preguntó la conductora, antes de recordar que Giacomini contó que el día del atentado se encontraba camino a la UBA y que terminó donando sangre tras enterarse de lo ocurrido.

Finalmente, lanzó una dura reflexión: "¿Confundió recuerdos ajenos con propios? ¿Se apropió de otras historias hasta creerlas propias?". "El problema real no es que Milei mienta, sino que Milei parece estar mintiéndose a sí mismo. Y un presidente que empieza a mentirse a sí mismo empieza a confundir la realidad con su relato. Milei ya no sabe dónde está parado", concluyó.