6 de octubre de 2026 Inicio
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Lionel Messi recibió el título Doctor Honoris Causa de la UBA: "Es un orgullo muy grande"

El astro de la Selección argentina recibió la distinción de manos del rector de la casa de estudios, Ricardo Gelpi. El 10 se mostró satisfecho con el título: "Sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico".

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Lionel Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la UBA.

Horas antes del partido de despedida, Lionel Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza. "Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico", sostuvo el astro de la Selección argentina.

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"Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial", detalló el 10 de la Albiceleste.

Lionel Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la UBA.

Lionel Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la UBA.

Del acto participaron el rector, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; los decanos y las decanas de las facultades de la UBA y los representantes de los distintos claustros del Consejo Superior de la Universidad. Además del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Gelpi resaltó que Messi "nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces" y recordó que en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y que desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

"A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer", describió el rector.

Por qué la UBA distinguió a Lionel Messi como Doctor Honoris Causa

La resolución que distingue al ídolo como Doctor Honoris Causa de la UBA había sido votada la semana pasada por unanimidad en el Consejo Superior de la Universidad.

Entre sus considerandos, destaca que "su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente".

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