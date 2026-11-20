En medio de la angustia y de fuertes versiones que empezaron a circular en redes sociales, la modelo rompió el silencio con un desgarrador mensaje y un pedido especial por su pequeña hija.

La exparticipante de Gran Hermano Maypi Delgado atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su hija India. La triste noticia se conoció en las últimas horas y generó conmoción por el delicado momento familiar que enfrenta la modelo.

El drama de una ex Gran Hermano, recibió una dura noticia sobre la salud de un familiar y tomó una drástica decisión: "No pude"

La información fue dada a conocer por la periodista Pochi, a través de su cuenta de Instagram Gossipeame, donde confirmó el fallecimiento y pidió respeto por la intimidad de sus seres queridos.

" Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes", expresó la panelista en una historia que acompañó con una fotografía de ambos.

En el mismo mensaje, la periodista dejó en claro que se trata de una situación especialmente delicada para el entorno familiar de Ricciardelli y remarcó la importancia de preservar su intimidad: "Obviamente, siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso".

Por el momento, no trascendieron públicamente las causas del fallecimiento ni mayores detalles, aunque Pochi en otro mensaje especificó que "su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas". Tampoco hubo aún una confirmación oficial por parte de la familia.

India nació el 15 de abril de 2023.

El desgarrador mensaje de Maypi Delgado tras la muerte del padre de su hija

Luego de que se conociera la triste noticia, Maypi Delgado rompió el silencio a través de sus redes sociales y compartió un conmovedor mensaje, en el que pidió respeto por el delicado momento que atraviesa junto a su hija India.

A través de una historia de Instagram, Maypi Delgado expresó su dolor. "Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto", comenzó escribiendo.

Sin embargo, la frase más desgarradora llegó cuando hizo referencia a su hija y a la difícil situación familiar que enfrentan tras la pérdida de Matías Ricciardelli. "India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca", expresó.

Finalmente, cerró su publicación con un pedido dirigido a quienes siguen de cerca la noticia: "Cuiden a toda la familia en general", acompañado de emojis de manos en oración y un corazón roto.