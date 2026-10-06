EN VIVO

El fin de una era

La despedida de Lionel Messi, en vivo: Argentina se prepara para decirle adiós a su ídolo en la cancha de River

La Selección enfrentará a Benín en partido amistoso cargado de emoción y que marcará el cierre de un ciclo histórico del rosarino con la Albiceleste luego de 21 años. Desde temprano, habrá shows musicales, sorpresas y expectativa por la palabra del capitán, que esta noche dirá adiós.

- 6 de octubre 2026 - 10:25
Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina. 

Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina. 

Redes sociales

EN VIVO

La Selección argentina afrontará una noche cargada de emoción por la despedida de Lionel Messi, que este martes disputará ante Benín su último partido con la Albiceleste y le pondrá cierre a un ciclo histórico de 21 años que incluyó las consagraciones en el Mundial de Qatar 2022, el bicampeonato de la Copa América 2021 y 2024 y la Finalísima 2022.

Se tratará de una jornada que arrancará temprano en el estadio Monumental, donde habrá diferentes shows musicales: Un Poco de Ruido, Román El Original, Amar Azul, Q' Lokura, Damas Gratis, Gaspar Benegas, Soledad Pastorutti, Ulises Bueno y un cierre sorpresa. Además, fueron invitados los campeones del mundo y la familia de Messi, quien tras el partido podría tomar el micrófono y dejarle las últimas palabras para los argentinos.

En cuanto a lo futbolístico, la Selección viene de ganar sus dos amistosos en la Fecha FIFA: primero goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba con tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López, y el sábado aplastó 7-0 a Burkina Faso con goles de Martínez, Moumouni Diallo -E/C-, Gianluca Prestianni, Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

El capitán se despedirá este martes en el Monumental.

El capitán se despedirá este martes en el Monumental.

Por su parte, el conjunto africano viene de disputar el arranque de la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027 y terminó con saldo positivo en el Grupo F. El primer partido culminó empatado 1-1 ante Burkina Faso y luego derrotó 2-1 a Mauritania como local con un doblete de Rodolfo Aloko.

Fabio Santana reveló que mostrará la bandera de Malvinas al cantar el himno en la despedida de Lionel Messi en el Monumental

El excombatiente interpretará las estrofas en el último partido de la Pulga con la camiseta de Argentina. Además, dio a conocer a que saldrá con el trapo que mostraron los jugadores, tras el triunfo contra Inglaterra en el Mundial.

Despedida de Messi: todas las calles que estarán cortadas por el partido de Argentina

El operativo comenzará al mediodía tanto en las inmediaciones del estadio Monumental como en Ciudad Universitaria. En el Campo de Deportes se desarrollará el Fan Fest AFA entre las 12:00 y la medianoche, una propuesta con gastronomía, juegos, experiencias interactivas y pantalla gigante para seguir el encuentro. Las calles que estarán cortadas serán:

  • Avenida Figueroa Alcorta: corte parcial entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.
  • Avenida Figueroa Alcorta: corte total entre avenida Udaondo y Monroe.
  • Avenida Udaondo: corte total entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.
  • Campos Salles y Ricchieri: corte total entre avenida Del Libertador y Udaondo.
  • Ingresos por Cantilo al Puente Labruna: corte total.
  • Puente Labruna: corte total entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

El excombatiente interpretará las estrofas en el último partido de la Pulga con la camiseta de Argentina. Además, dio a conocer a que saldrá con el trapo que mostraron los jugadores, tras el triunfo contra Inglaterra en el Mundial.

Los números de Lionel Messi en mundiales

  • Alemania 2006: 3 partidos, un gol (cuartos de final)
  • Sudáfrica 2010: 5 partidos (cuartos de final)
  • Brasil 2014: 7 partidos, 4 goles (subcampeón, Balón de Oro)
  • Rusia 2018: 4 partidos, un gol (octavos de final)
  • Qatar 2022: 7 partidos, 7 goles (campeón, Balón de Oro)
  • Canadá, Estados Unidos y México 2026: 8 partidos jugados, 8 goles (subcampeón)

C5N en la previa a la despedida de Lionel Messi

Goles y partidos de Messi en la Selección por competencia

  • Amistosos: 61 partidos, 54 goles
  • Eliminatorias sudamericanas: 72 partidos, 36 goles
  • Copa del Mundo: 34 partidos, 21 goles
  • Copa América: 39 partidos, 14 goles
  • Finalissima: 1 partido

Lionel Scaloni palpitó la despedida de Messi: "Va a ser un día inolvidable para todos"

"Agradezco ser parte de eso. Va a ser su día, el día de sus compañeros también, de los que le dieron la mayor alegría futbolística y que se lo merecen. Yo seré un espectador, estaré sentado ahí. Lo afrontaremos con seriedad, pero agradezco poder disfrutar de ese día y tenemos todavía, si se puede, dos entrenamientos con él y bueno, verlo y disfrutar de él estos bueno el poco tiempo que queda”, analizó en un primer momento el pujatense en la conferencia de prensa post partido ante Burkina Faso.

Al momento de enfocarse en el simbolismo de la figura de Lionel Messi, para Scaloni "lo que él transmite yo no se lo vi a nadie, y eso es lo que más vamos a extrañar. Después bueno, la Selección argentina seguirá estando, lógicamente sin él no va a ser lo mismo, pero se extrañará esa sensación de lo que él transmite que yo no se lo he visto a nadie".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Al recordar la escena, contó cómo vivió esa experiencia. 

Sofi Martínez dio detalles inéditos de la entrevista que tuvo con Messi antes de pasar a la final de Qatar 2022

Fabio Santana, que cantará el himno por quinta vez en un parido de la Selección, reveló que usará la bandera de Las Malvinas.

Fabio Santana reveló que mostrará la bandera de Malvinas al cantar el himno en la despedida de Messi