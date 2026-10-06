La despedida de Lionel Messi, en vivo: Argentina se prepara para decirle adiós a su ídolo en la cancha de River

Lionel Scaloni palpitó la despedida de Messi: "Va a ser un día inolvidable para todos"

"Agradezco ser parte de eso. Va a ser su día, el día de sus compañeros también, de los que le dieron la mayor alegría futbolística y que se lo merecen. Yo seré un espectador, estaré sentado ahí. Lo afrontaremos con seriedad, pero agradezco poder disfrutar de ese día y tenemos todavía, si se puede, dos entrenamientos con él y bueno, verlo y disfrutar de él estos bueno el poco tiempo que queda”, analizó en un primer momento el pujatense en la conferencia de prensa post partido ante Burkina Faso.

Al momento de enfocarse en el simbolismo de la figura de Lionel Messi, para Scaloni "lo que él transmite yo no se lo vi a nadie, y eso es lo que más vamos a extrañar. Después bueno, la Selección argentina seguirá estando, lógicamente sin él no va a ser lo mismo, pero se extrañará esa sensación de lo que él transmite que yo no se lo he visto a nadie".